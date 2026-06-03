Primer auto eléctrico hecho en Tlaxcala: cómo es y cuánto costará

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Primer auto eléctrico de Tlaxcala. Foto: Autos TT

Recientemente, la empresa TT Automotriz presentó el primer auto eléctrico hecho en el estado de Tlaxcala, el cual puede cargarse con luz solar. Ante esta noticia, muchas personas han comenzado a preguntarse cómo es y cuánto costará comprarse uno en México.

El primer auto eléctrico hecho en Tlaxcala

TT Automotriz presentó el primer auto eléctrico hecho en Tlaxcala, el cual, aseguraron, se carga con la luz solar y está fabricado con más de 80% de componentes de origen mexicano.

De acuerdo con la empresa, tras cuatro años de investigación y fabricación, lograron crear el prototipo TT1, una unidad pequeña que se recarga con la ayuda de paneles solares.

También resaltaron que este vehículo fue diseñado y fabricado con talento del estado de Tlaxcala.

¿Cómo es?

El prototipo, que se presentó el pasado 29 de mayo, tiene una estructura de acero de alta resistencia y una capacidad para llevar hasta a cinco pasajeros con sus respectivos cinturones de seguridad.

También aseguraron que este auto eléctrico podrá recorrer máximo 50 kilómetros por hora, pues está pensado para conducirse en suburbios.

Además, indicaron que su diseño garantiza un nivel de seguridad básico, pues no cuenta con bolsas de aire.

¿Cuánto costará y dónde podrá comprarse?

La empresa TT Automotriz informa que este primer modelo tiene un costo de 90 mil pesos. Sin embargo, agregaron que ya están diseñando un total de tres prototipos con diferentes capacidades de velocidad, con un precio máximo de 160 mil pesos. Una unidad para actividades personales con velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, y otras dos para familias y para actividades de reparto con 150 kilómetros por hora.

Por otra parte, dieron a conocer que en seis meses lanzarán una página oficial para que ésta sea el canal de venta de su auto eléctrico.

Finalmente, el director de la compañía, Edgar Guzmán Carreto, comentó que este auto eléctrico hecho en Tlaxcala está diseñado para su recarga vía paneles solares, pero que también podrá recargarse con gasolina para probables eventualidades.

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