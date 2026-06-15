Casi linchan a pareja tras provocar accidente con niños heridos en Tlaltelulco, Tlaxcala

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Pareja provoca choque en Tlaxcala; vecinos intentan lincharla. Foto: Genaro Zepeda

Una pareja estuvo a punto de ser linchada por habitantes del barrio de Estocapa, en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, luego de verse involucrada en un accidente vial.

Camioneta Ram se estrelló por exceso de velocidad

Una camioneta Dodge Ram 1200 color rojo, con placas de Tlaxcala, era conducida por Alex Jared “N”, de 23 años, quien viajaba acompañado por Sarahí “N”, de 25 años. Presuntamente, la unidad circulaba a exceso de velocidad cuando impactó de costado a un automóvil MG5 blanco que se encontraba realizando maniobras para estacionarse.

En el vehículo afectado viajaba una mujer de 36 años junto con sus cuatro hijas de 18, 15, 9 y 8 años de edad. Varias de ellas resultaron lesionadas y requirieron atención médica.

Conductor intentó huir y chocó otro vehículo

Tras el primer impacto, el conductor de la camioneta continuó su marcha e intentó retirarse del lugar. Sin embargo, metros más adelante chocó contra un Volkswagen Jetta blanco con placas del estado de Hidalgo.

En este segundo automóvil viajaban Sergio “N”, de 37 años, y su esposa Érika “N”, quienes también sufrieron lesiones.

Al sitio acudieron ambulancias de distintas corporaciones para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los heridos a hospitales de la región.

#LosTitulares | 🚨 Una pareja que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un doble choque en La Magdalena Tlaltelulco, #Tlaxcala.



El accidente dejó siete personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad. Vecinos retuvieron y golpearon a los presuntos… pic.twitter.com/07lfZ8mPEE — LosTitulares (@_LosTitulares) June 15, 2026

Vecinos retuvieron a los presuntos responsables

Testigos señalaron que, tras descender de la camioneta, los ocupantes presuntamente mostraron una actitud agresiva hacia familiares de las víctimas y personas que se encontraban en el lugar.

La situación provocó que habitantes de la zona los retuvieran y exigieran el pago de los daños ocasionados. Durante varios minutos se registraron momentos de tensión y algunos vecinos golpearon a los señalados.

Despliegan operativo para evitar un linchamiento

Después de varias horas de diálogo entre autoridades y familiares de los afectados, se alcanzó un acuerdo para garantizar la reparación de daños.

Cerca de las 23:50 horas, los agentes lograron retirar del lugar a Alex Jared “N” y Sarahí “N”, quienes fueron trasladados bajo resguardo policial junto con los vehículos involucrados.

Fiscalía investiga los hechos

La pareja quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con lesiones, daños y presunta conducción bajo los efectos del alcohol.

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