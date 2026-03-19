Descubren relieves decapitados de hace más de mil años en Tlaxcala

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Hallan altorrelieves decapitados del periodo Epiclásico en Tlaxcala Foto: INAH

Autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron sobre el descubrimiento de dos piezas de altorrelieves decapitados correspondientes al periodo Epiclásico (650–900 d.C.) en Tetlatlahuca, Tlaxcala. Los altorrelieves fueron localizados durante trabajos de rescate arqueológico en el Cerro de las Tres Cruces.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que este tipo de descubrimientos contribuye al conocimiento del pasado prehispánico y a la preservación del patrimonio arqueológico.

Características de las piezas encontradas

Los altorrelieves presentan dimensiones de 1.80 metros de largo por 40 centímetros de alto en el caso del elemento ubicado al norte, y de 1.45 metros de largo por 30 centímetros de altura en el localizado al sur.

El arqueólogo Ramón Santacruz Cano indicó que los relieves están incompletos, lo que dificulta precisar el evento representado. No obstante, se identificaron elementos asociados con la fertilidad, como cuerpos de serpientes, así como restos de una lengua bífida y fragmentos de colmillos que podrían estar vinculados con Tláloc.

Altorrelieves en Tlaxcala y su contexto arqueológico

El hallazgo forma parte de un proyecto de rescate arqueológico emergente iniciado en febrero. Los vestigios fueron localizados en un espacio que coincide con patrones arquitectónicos observados en sitios como Cacaxtla.

Santacruz Cano explicó que las representaciones de serpientes en contextos epiclásicos se asocian con espacios destinados a grupos de poder, tanto en Teotihuacán como en otras regiones del centro de México.

Trabajos del INAH tras el hallazgo de altorrelieves en Tlaxcala

Especialistas realizaron trabajos de consolidación en pisos y muros con aplanados de estuco que se encontraban expuestos. También se identificaron las cuatro esquinas del patio y se recuperaron fragmentos de pintura mural con características similares al estilo Cacaxtla.

Reforzamiento de las piezas

Las piezas fueron reforzadas con materiales compatibles para evitar su deterioro y serán cubiertas de forma temporal para su conservación, hasta que existan condiciones para su apertura al público. El Ayuntamiento de Tetlatlahuca implementará medidas de protección y vigilancia en el sitio.

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