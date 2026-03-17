Atención, Tlaxcala: habrá cierres viales del 18 al 22 de marzo

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Cierres viales por torneo internacional de voleibol de playa Foto: Gettyimages

La organización del Beach Pro Tour Tlaxcala informó sobre los cierres viales en Tlaxcala que se aplicarán del 18 al 22 de marzo, con afectaciones en calles del centro debido al desarrollo del evento deportivo internacional. Las autoridades indicaron que habrá vialidades cerradas y rutas alternas para la circulación local.

Cierres viales en Tlaxcala por Beach Pro Tour

Los cierres viales en Tlaxcala se concentran en la zona de la Plaza de la Constitución y calles aledañas. Las vialidades marcadas en rojo del esquema corresponden a accesos restringidos, mientras que las rutas alternas están indicadas con verde.

Entre las calles con afectaciones se encuentran:

Plaza de la Constitución

Avenida Independencia

Avenida Morelos

Calle Lira y Ortega

Avenida Miguel Lardizábal

Las autoridades recomendaron a la población considerar tiempos adicionales de traslado y utilizar las rutas alternas señaladas.

Fechas de cierres viales Tlaxcala

El calendario de cierres viales Tlaxcala inició en días previos al evento principal, con restricciones programadas en distintos puntos:

8 de marzo, 23:00 horas: Plaza de la Constitución

14 de marzo, 05:00 horas: Av. Muñoz Camargo esquina Porfirio Díaz

15 de marzo, 05:00 horas: Capilla abierta (cierre total)

15 de marzo, 05:00 horas: Av. Juárez esquina Morelos

16 de marzo, 05:00 horas: Av. Independencia esquina Vicente Guerrero

16 de marzo, 05:00 horas: Av. Morelos inicio de Plaza Xicohténcatl

Rutas alternas por cierres viales Tlaxcala

Para mitigar el impacto de los cierres viales en Tlaxcala, se habilitaron rutas alternas en avenidas principales como:

Avenida 20 de Noviembre

Calle 1 de Mayo

Avenida Vicente Guerrero

Avenida Porfirio Díaz

Estas vías permanecerán abiertas para facilitar el tránsito vehicular durante el evento.

Beach Pro Tour Tlaxcala y movilidad

El Beach Pro Tour Tlaxcala es un evento internacional de voleibol de playa que contempla la participación de equipos de distintos países. La realización del torneo requiere adecuaciones en el espacio público, por lo que se implementan los cierres viales Tlaxcala en coordinación con autoridades locales.

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