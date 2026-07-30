Impactante video: río arrastra un automóvil en Tlaxcala; tripulantes son rescatados a tiempo

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Rescatan a pareja que viajaba en su auto arrastrado por el río. Foto: Getty Images

La intensa lluvia registrada la tarde de este miércoles provocó la crecida del río Tenexac, lo que derivó en el rescate de una pareja, luego de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente al intentar cruzar una zona cerrada en el municipio de Papalotla, Tlaxcala.

Pareja ignoró el cierre por la crecida del río Tenexac

El incidente ocurrió en el tramo conocido como Agua de Gloria, donde previamente las autoridades habían colocado un acordonamiento para impedir el paso debido al incremento del caudal.

Pese a las restricciones, el conductor de un automóvil rojo decidió cruzar el río; sin embargo, la fuerza de la corriente superó la capacidad de la unidad y comenzó a arrastrarla hasta que quedó detenida contra la estructura del puente.

Al quedar inmovilizado el vehículo, los dos ocupantes lograron salir por el quemacocos y permanecieron sobre el toldo mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

🚨🌊 Las intensas lluvias en Papalotla, Tlaxcala, provocaron que un vehículo fuera arrastrado por la corriente del río Tenexac.



Una pareja originaria de Puebla fue rescatada con vida, aunque sufrió una fuerte crisis nerviosa. pic.twitter.com/vDJeJ8nOS9 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 30, 2026

Corporaciones de emergencia lograron el rescate

Elementos de la Policía Municipal de Papalotla, que ya mantenían un operativo preventivo en la zona, iniciaron las maniobras de rescate en coordinación con Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Las corporaciones lograron poner a salvo a la pareja antes de que la corriente arrastrara nuevamente el vehículo. Ambos fueron valorados por personal médico en el lugar y se reportaron sin lesiones.

Autoridades llaman a respetar los cierres por temporada de lluvias

Las autoridades recordaron que durante la temporada de lluvias, el río Tenexac recibe un importante volumen de agua proveniente de las zonas montañosas, lo que incrementa la velocidad y fuerza de la corriente.

Por ello, reiteraron el llamado a la población para no cruzar ríos, vados o zonas inundadas cuando existan cierres preventivos y atender las indicaciones de Protección Civil, ya que estas medidas buscan prevenir accidentes.

Asimismo, informaron que el automóvil permanecerá en el cauce hasta que disminuya el nivel del agua y existan condiciones seguras para realizar las maniobras de retiro.

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