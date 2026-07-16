Tensión en San Pablo del Monte: pobladores casi linchan a presunto ladrón en Tlaxcala

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Activan protocolo antilinchamiento tras intento de robo Foto: Cuartoscuro

Un presunto ladrón fue rescatado por elementos de seguridad luego de que un grupo de habitantes intentó lincharlo en San Pablo del Monte, Tlaxcala, tras acusarlo de ingresar a una vivienda para cometer un robo.

Las autoridades activaron el protocolo antilinchamiento para controlar la situación y poner al hombre a disposición del Ministerio Público.

Habitantes retuvieron a un hombre acusado de robo

El incidente ocurrió sobre la calle Xicoténcatl, en las inmediaciones del plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT).

Según la información disponible, vecinos señalaron que el hombre, presuntamente originario de San Miguel Canoa, Puebla, habría ingresado a un domicilio con la intención de cometer un robo.

Tras detectarlo, un grupo de habitantes lo retuvo y lo golpeó antes de trasladarlo a la presidencia de comunidad de San Nicolás.

¡Por poco y no la cuenta! Vecinos enfurecidos capturan y dan brutal escarmiento a presunto ladrón en San Pablo del Monte https://t.co/25rgyY36qF pic.twitter.com/Q6Z2PqVVDn — Alerta Vigilante Tlaxcala-México (@AlertaVigilante) July 15, 2026

Autoridades activan protocolo antilinchamiento

Ante el riesgo de que la situación escalara, autoridades de seguridad implementaron el protocolo antilinchamiento, con un operativo en el que participaron distintas corporaciones policiacas.

Después de varios minutos de diálogo y labores de contención, los elementos de seguridad lograron rescatar al hombre, quien presentaba lesiones visibles derivadas de la agresión.

Posteriormente, fue trasladado bajo resguardo para quedar a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

Autoridades llaman a presentar la denuncia

Las autoridades informaron que las investigaciones sobre los hechos continuarán conforme al procedimiento legal correspondiente.

Asimismo, exhortaron a la parte afectada a presentar la denuncia formal por el presunto robo, ya que este procedimiento permitirá al Ministerio Público integrar la carpeta de investigación y determinar las acciones legales que correspondan.

También reiteraron el llamado a la población para evitar hacer justicia por propia mano y permitir que las autoridades conduzcan las investigaciones conforme a la ley.

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