Video: motociclista queda atrapado en el río tras fuerte lluvia en Tlaxcala

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Fuertes lluvias provocan rescate de motociclista en Papalotla. Foto: Getty

Un motociclista fue rescatado en Papalotla, Tlaxcala, luego de quedar atrapado por la corriente de un río crecido tras las fuertes lluvias. El incidente ocurrió a la altura de Agua de Gloria, donde el incremento repentino del caudal sorprendió al joven cuando intentaba cruzar el afluente.

¿Cómo ocurrió el rescate del motociclista en Papalotla?

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Papalotla acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia y realizaron las maniobras para poner a salvo al motociclista y recuperar su unidad.

En las labores de rescate participó la directora de Seguridad Pública, María Teresa Hernández Vázquez, quien coordinó las acciones junto con los elementos de la corporación.

Lluvias provocaron el aumento del caudal del río

La intensa lluvia registrada durante la tarde provocó el incremento repentino del nivel del río, generando condiciones de riesgo para quienes transitaban por el lugar.

El motociclista quedó atrapado cuando intentó cruzar el afluente, por lo que fue necesaria una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad para evitar un accidente mayor.

Autoridades piden evitar la zona por riesgo de nuevas crecidas

Luego del incidente, el Gobierno de Papalotla emitió un llamado a automovilistas, motociclistas y peatones para evitar circular por el área de Agua de Gloria, ya que las condiciones meteorológicas podrían provocar nuevas crecidas del río.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar cauces, vados o zonas inundadas durante las lluvias, con el fin de prevenir situaciones de riesgo.

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