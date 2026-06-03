Amnistía Internacional condena desaparición de periodista en Veracruz y exige localizarla con vida

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Amnistía Internacional México condenó la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida el martes 2 de junio en Nanchital, Veracruz, y exigió a las autoridades federales y estatales desplegar todos los recursos necesarios para localizarla con vida, mantener informada a su familia y garantizar una investigación efectiva.

La organización señaló que las autoridades tienen la obligación de actuar de manera inmediata, coordinada y con la máxima diligencia para garantizar su localización, proteger su integridad y esclarecer los hechos.

Amnistía Internacional exige una respuesta inmediata

En un pronunciamiento público, Amnistía Internacional sostuvo que el secuestro de una periodista no sólo pone en riesgo su vida, libertad e integridad, sino que también representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.

Por ello, demandó que las autoridades federales y estatales intensifiquen las labores de búsqueda y aseguró que Roxana Berenice Guzmán “debe ser presentada inmediatamente con vida”.

Amnistía Internacional, condena la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán sucedida el martes 2 de junio en Nanchital, Veracruz. — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 3, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de Roxana Guzmán?

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios de familiares, la directora del portal Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad la mañana del martes 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz.

La comunicadora fue sustraída por la fuerza de su domicilio ubicado en la colonia 1 de Mayo, en la calle Balderas.

Según versiones difundidas en redes sociales, al menos tres hombres armados ingresaron al inmueble durante el amanecer y se llevaron a la periodista.

Video captó el momento de la irrupción

Familiares de Roxana Guzmán difundieron un video en el que se observa el momento en que los sujetos ingresan de forma violenta al domicilio.

De acuerdo con la información difundida, los hombres golpearon la puerta y posteriormente apuntaron con un arma de fuego de alto calibre, situación que provocó que quienes se encontraban en el lugar permanecieran inmóviles.

Fiscalía de Veracruz abrió investigación

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

La dependencia indicó que mantiene labores de búsqueda para dar con el paradero de la periodista.

Hasta el momento no se ha informado sobre la localización de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ni se han dado a conocer posibles líneas de investigación.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇. https://t.co/6WZdD3mOUu pic.twitter.com/lpt8Mpdhgt — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 2, 2026

ARTICLE 19 también exige localizar a la periodista

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica informó que documentó la desaparición de la periodista y exigió a las autoridades actuar con la máxima diligencia para localizarla.

La organización recordó que Roxana Guzmán es directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste y demandó una respuesta inmediata de las autoridades.

“Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida“, señaló.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.