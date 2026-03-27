Rocío Nahle: Federación definirá responsables por derrame en Veracruz

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Foto: José Manuel Alor

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que será el Gobierno federal quien determine responsabilidades por el derrame de petróleo en Veracruz, luego de que se identificaran al menos tres posibles fuentes del hidrocarburo en costas del estado.

Durante un recorrido en playas de Coatzacoalcos este 26 de marzo, la mandataria estatal supervisó las labores de limpieza y evaluó las condiciones del litoral ante la próxima llegada de turistas.

Derrame de petróleo en Veracruz: federación investigará

La gobernadora señaló que la investigación sobre el derrame de petróleo en Veracruz está a cargo de la Federación, que será la instancia responsable de definir acciones y posibles sanciones.

“Todo este tema lo trae la Federación”, declaró Rocío Nahle al ser cuestionada sobre la identificación de responsables.

El caso cobró relevancia luego de que se reportara que el derrame tendría tres puntos de origen, lo que complica la investigación sobre su causa.

Limpieza en playas de Coatzacoalcos

Durante el recorrido, la gobernadora caminó entre las colonias Playa Sol y María de la Piedad, donde continúan las labores de limpieza.

En la zona se han recolectado residuos de hidrocarburo, conocidos como grumos de petróleo, los cuales permanecen confinados en bolsas negras para su disposición.

En los trabajos participan:

Ayuntamiento de Coatzacoalcos

Gobierno del estado

Autoridades federales

Elementos de la Marina

Las brigadas mantienen acciones constantes para retirar el crudo de la arena.

Sin cifra oficial del hidrocarburo recolectado

La gobernadora evitó precisar la cantidad de petróleo recolectado hasta ahora, así como la extensión total de playas afectadas que aún falta por atender.

Sin embargo, aseguró que las autoridades han avanzado en las labores de remediación y limpieza del litoral. “Han estado trabajando mucho en limpiar las playas”, señaló.

Las autoridades continúan con los trabajos mientras se espera que la federación avance en la investigación para determinar responsabilidades por el derrame.

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