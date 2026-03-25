Corte de agua en 20 colonias de Veracruz; aquí la lista completa

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Corte de agua en colonias de Veracruz. Foto: Getty Images

Autoridades de Veracruz dieron a conocer que habrá un corte de agua que afectará a varias colonias este miércoles 25 de marzo de 2026, durante unas 10 horas aproximadamente, por lo que pidieron a los habitantes tomar precauciones por la suspensión del servicio.

Colonias de Veracruz sufrirán corte de agua

Fue el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) el que informó, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que este miércoles 25 de marzo de 2026 se aplicará un corte de agua en 20 colonias de Veracruz.

Los habitantes de las siguientes colonias se verán afectados por la suspensión del servicio de agua:

Colonia Dora María Treviño

Dos Caminos

Las Caballerizas

Los Sauces

Predio La Loma

Trabajadores Portuarios

Unidad Habitacional Framboyanes

Magisterio Veracruzano

Bolívar II

Unidad Magisterial

Ficus

Coyol I, II, III, IV

Coyol Secciones A, B y IV

Coyol Zonas A y C

El corte de agua comenzará a partir de las 9:00 horas de este miércoles y tendrá una duración de aproximadamente 10 horas.

¿Por qué se realizará este corte de agua?

De acuerdo con el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, el corte de agua se realizará en estas 20 colonias de Veracruz porque personal de este organismo llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en el pozo que les abastece agua potable, por lo que este será puesto fuera de operación.

“Debido a estas tareas algunas zonas podrían percibir baja presión o falta de agua a través de la red general, por lo que se invita a almacenar previamente a fin de reducir afectaciones”, señalaron.

Y por último, indicaron que si las personas lo requieren, podrán solicitar pipas de agua al siguiente número de teléfono y WhatsApp: 2294546550, o también por medio de redes sociales y del sitio oficial grupomasagua.com.

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