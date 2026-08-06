Congreso de Veracruz aprueba desafuero del alcalde de Úrsulo Galván

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Congreso de Veracruz retira fuero a alcalde de Úrsulo Galván. Foto: José Alor/Getty

El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, con 40 votos a favor y ocho en contra, con lo que podrá ser investigado por la presunta desaparición de los empresarios Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López Torres, ocurrida el pasado 14 de mayo de 2026.

La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Poder Legislativo retirar la inmunidad procesal del edil para continuar con las investigaciones relacionadas con este caso.

Diputados avalan retirar el fuero al alcalde

Las y los legisladores respaldaron el dictamen presentado por la Comisión Instructora, la cual concluyó que existen elementos suficientes para retirar el fuero constitucional al presidente municipal.

Con esta resolución, Bertín Bravo Montero, emanado de Movimiento Ciudadano, podrá ser investigado o detenido, dependiendo del avance de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía.

Alcalde es investigado por desaparición de dos empresarios

De acuerdo con las investigaciones, Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López Torres desaparecieron después de que presuntamente acudieron a una propiedad del alcalde ubicada en la zona de Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván.

Desde entonces, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el paradero de ambas víctimas y determinar posibles responsabilidades.

Edil acudió al Congreso acompañado de sus abogados

Antes de la votación, Bertín Bravo Montero acudió al Congreso del Estado acompañado de su equipo legal para participar en la sesión privada donde se discutió y resolvió el procedimiento de desafuero solicitado por la Fiscalía.

Tras la aprobación del dictamen, el alcalde pierde la protección constitucional que impedía ejercer acciones penales en su contra mientras permanecía en funciones.

Congreso analiza otro proceso de desafuero

La Comisión Instructora también mantiene en análisis el expediente del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, también integrante de Movimiento Ciudadano.

El edil es señalado por un testigo protegido de presuntamente estar relacionado con la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán, por lo que el Congreso estatal continuará con el procedimiento para determinar si también procede retirarle el fuero.

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