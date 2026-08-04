Veracruz suma 31 periodistas asesinados desde 2000; alertan impunidad

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El informe también documenta la impunidad. Foto: Cuartoscuro

Veracruz se mantiene como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. De acuerdo con el informe “Prohibido investigar”, presentado por la organización Propuesta Cívica, 31 periodistas han sido asesinados en la entidad desde el año 2000, mientras que la ONU-DH advirtió que la situación continúa siendo motivo de preocupación.

El documento señala que el periodo más violento para la prensa ocurrió entre 2010 y 2016, cuando fueron asesinados 18 comunicadores, durante el gobierno del exmandatario priista Javier Duarte, en un contexto marcado por la violencia derivada de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Informe señala impunidad en asesinatos de periodistas en Veracruz

Durante la presentación del informe, la directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Lidia Mendiola, afirmó que la violencia contra la prensa en Veracruz fue consecuencia de la omisión, la ineficacia del Estado y de presuntos vínculos con el crimen organizado.

El informe también documenta la impunidad en los casos de Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra y Regina Martínez, asesinados entre 2011 y 2012.

ONU-DH advierte que la violencia contra la prensa persiste

La representante adjunta de la ONU-DH, Maia Campbell, calificó como alarmante el registro de 18 asesinatos de periodistas en ese periodo y sostuvo que la situación en Veracruz sigue siendo motivo de profunda preocupación.

Por su parte, el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco, señaló que en varios casos se identificaron problemas como fragmentación de la información, manipulación de la escena del crimen y falta de coordinación con autoridades federales.

Durante la presentación del informe, realizada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los participantes advirtieron que, pese a los cambios de gobierno y de partidos políticos, la violencia contra periodistas continúa mediante actividades criminales, hostigamiento y acoso judicial.

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