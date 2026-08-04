Pemex controla el Krem-1, productores esperan remediación en Las Choapas

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Después de casi cinco meses, Pemex cerró el Pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz, que en días pasados se veía con fuego o con vapor emanando de él.

Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) revisaron las instalaciones localizadas en el ejido La Guadalupe, donde ya se realizan las labores de compactación de la zona siniestrada, mientras otros empleados inspeccionan que ningún flujo salga a la superficie.

En la llamada zona cero en Veracruz todo se encuentra quemado alrededor. Cerca de una vivienda que era habitada por la familia de un mayoral que cuidaba el rancho ganadero, a escasos metros de donde se registró la explosión del Krem-1, está la maquinaria y todo se encuentra quemado; la familia tuvo que salir huyendo.

Y es que en el suelo está la verdadera emergencia. Miles de árboles quemados, decenas de hectáreas de pastizales dañadas, insectos de todos los tamaños sin vida esparcidos en toda la línea y aves que sucumbieron a causa del gas y el fuego.

Para los pobladores, aunque hay atención de caminos y jornadas médicas, la recuperación de sus campos son lo que más les preocupa.

“Vi como salía humo y las aves en el cielo pasaban junto a la lumbre y se caían. Ahorita prácticamente todo un desierto, quedó en el olvido. Principalmente la salud, pues los animales ya están muertos”

Adán Castellanos / productor afectado

Luego de los trabajos para cerrar el pozo, a través de un comunicado, Pemex informó sobre un Programa de Atención de Afectaciones con brigadas de campo que buscan integrar los expedientes y realizar el mapeo de daños por zonas, y dar una respuesta ordenada a cada caso.

Este mismo lunes fue posible observar a los primeros inspectores en el área para determinar el verdadero alcance del impacto ambiental.

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