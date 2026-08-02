Se sale de control torito pirotécnico en Xico; 21 asistentes sufren quemaduras

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El último torito del programa festivo en Xico salió de control. Foto: Cuartoscuro

Las celebraciones en honor a Santa María Magdalena, en el municipio de Xico, Veracruz, concluyeron con un accidente, cuando un torito pirotécnico registró una falla durante su recorrido y provocó que parte de la pirotecnia alcanzara a decenas de asistentes.

El incidente dejó 21 personas con quemaduras de carácter leve, quienes recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia instalados para las festividades la noche del viernes 31 de julio. Autoridades municipales informaron que ninguno de los lesionados tuvo que ser trasladado a un hospital.

🚨🚨🚨Xico -Veractuz



21 heridos dejó la quema del torito, al que le llaman "El Huérfano"; con eso acabaron las fiestas de Santa María Magdalena. pic.twitter.com/RUsu9ZWfCQ — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) August 2, 2026

El Ayuntamiento no ha reportado personas con lesiones graves ni fallecidos relacionados con este accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente con el torito pirotécnico?

El percance ocurrió durante la quema del último torito pirotécnico, conocido entre los habitantes como “El Huérfano”, utilizado para marcar el cierre de las festividades patronales.

Mientras la estructura recorría las calles, se presentó una falla que provocó que los fuegos artificiales cambiaran de dirección y se proyectaran hacia la zona donde se encontraba el público.

Videos compartidos en redes sociales como en la cuenta de Facebook de Skyper Gonzalez, muestran el momento en que las chispas y explosiones se dispersan de forma inesperada, lo que obliga a decenas de personas a correr para alejarse del lugar y evitar ser alcanzadas por la pirotecnia.

Las fiestas terminaron con el último torito

El accidente ocurrió durante el recorrido del último torito programado para las festividades de Santa María Magdalena, una tradición que cada año reúne a habitantes y visitantes en este Pueblo Mágico de Veracruz.

La quema de toritos forma parte de las celebraciones populares en distintas regiones del estado y consiste en portar estructuras de madera o metal cargadas con fuegos artificiales, las cuales recorren las calles mientras lanzan pirotecnia.

Esta no es la primera vez que los fuegos artificiales se salen de control durante estas festividades.

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