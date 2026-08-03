Pemex concluye cierre del pozo Krem-1 en Las Choapas

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Foto: Pemex

Después de más de cuatro meses de la explosión del pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, donde productores y habitantes denunciaron afectaciones al medio ambiente, pérdidas de ganado y daños en comunidades cercanas, Pemex informó que concluyó el cierre definitivo de la instalación.

La empresa señaló que el pozo ya no presenta flujo en superficie y anunció que continuará con acciones de saneamiento ambiental, reparación de daños y apoyo a la población.

De acuerdo con un recorrido realizado previamente por Uno TV, productores de la zona reportaron la muerte de reses, pérdida de pastizales y afectaciones derivadas de la contingencia, mientras organizaciones civiles estimaron daños en cientos de hectáreas y comunidades cercanas al pozo.

Pemex dará seguimiento al saneamiento ambiental

Tras concluir los trabajos para controlar el pozo, Pemex informó que inicia una nueva etapa enfocada en el saneamiento ambiental y la reparación de daños específicos ocasionados por la contingencia.

La empresa precisó que estas acciones se realizarán en coordinación con las autoridades competentes y mediante diálogo con las comunidades de la región, como parte del seguimiento a la emergencia.

Mantendrán atención médica y obras para comunidades de Las Choapas

Como parte del programa de apoyo, Pemex mantendrá en operación las Unidades Médicas Móviles, que brindan consultas de medicina general y servicios odontológicos a más de 45 comunidades.

Además, informó que continúan los trabajos para construir una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y equipar las unidades médicas de El Remolino y Linda Vista. También reportó la entrega de mobiliario escolar para planteles cercanos al pozo.

Continúan obras de infraestructura y atención a afectados

La empresa indicó que está por concluir la ingeniería para pavimentar 26 kilómetros del camino entre los ejidos Río Playas y El Remolino.

Asimismo, entregó al Ayuntamiento de Las Choapas mil toneladas de concreto para mejorar caminos rurales, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa con capacidad de 10 mil litros y combustible para fortalecer los servicios municipales.

Pemex agregó que las brigadas del Programa de Atención de Afectaciones continúan con la integración de expedientes y el mapeo de daños para atender a las personas afectadas por la contingencia.

La empresa reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades y comunidades para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente tras el cierre del pozo Krem-1.

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