Continúa búsqueda de la periodista Roxana en Veracruz; gobernadora desmiente que haya sido localizada

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Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. Foto: José Manuel Alor

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la búsqueda de la periodista Roxana “N” continúa en la zona sur luego de que un video mostrara cómo, con lujo de violencia, fue sacada de su domicilio en el municipio de Nanchital.

Este jueves trascendió que la comunicadora había aparecido en una zanja con vida, información que fue desmentida por la mandataria estatal.

Rocío Nahle indicó que las labores de búsqueda continúan con la participación de corporaciones estatales de seguridad.

Ante la amenaza de que familiares de desaparecidos pudieran manifestarse durante una gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que hay libertad de manifestación en Veracruz.

“No han parado, mandaron elementos de apoyo, todavía están trabajando; nosotros hemos dado tiempo como a cualquier mujer, cualquier oficio que sea, tenemos que buscar, resguardar; eso es parte de nuestra función”, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

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