Megacorte de agua en 124 colonias de Veracruz
Este miércoles 19 de marco habrá un corte de agua en Veracruz, derivado del mantenimiento en las plantas potabilizadoras El Tejar I y II, afectará el suministro de agua potable en colonias de Veracruz, Medellín y Boca del Río, debido a trabajos programados en la infraestructura hidráulica.
Estas labores incluirán también la intervención del sistema de válvulas del tanque regulador Médano del Perro.
Corte de agua en Veracruz el 19 de marzo por mantenimiento en El Tejar
Para llevar a cabo estas acciones, se suspenderá la operación de ambas plantas a partir de las 08:00 horas por un periodo aproximado de 12 horas. Esto provocará reducción o falta de suministro de agua potable en diversas zonas de los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río.
En paralelo, los trabajos en el tanque regulador Médano del Perro iniciarán a las 06:00 horas y tendrán una duración estimada de 18 horas. Durante este periodo, el suministro será suspendido en las colonias abastecidas por este sistema.
Colonias afectadas por el corte de agua en Veracruz, Medellín y Boca del Río
Entre las zonas afectadas por el corte de agua en Veracruz el 19 de marzo se encuentran fraccionamientos y unidades habitacionales como:
Planta El Tejar I
- Fracc. Malibrán
- U.H. Malibrán
- Adolfo López Mateos
(Parte Baja)
- Granjas de la Boticaria
- Fracc. Flores del Valle
- Francisco Villa
- Articulo 123
- Las Razas
- U.H. El Jobo
- Maria C. Rojas
- Fracc. Floresta
- Fracc. Arboledas Floresta
- Enrique C. Rébsamen
- Las Antillas
- Lorenzo Barcelata
- Alfredo Bonfil
- Los Ríos
- Col. Puente Moreno
- Bajos del Jobo
Medellín
- Jardines de Medellín
- México
- Lomas de San Gabriel
- El Bosque
- Gutiérrez Rosas
- Fracc. Palmas de Medellín
- Infonavit Casa Blanca
- Fracc. Residencial Marino
- 20 de noviembre
- Las Flores
- Dos Bocas
- Héroes de Veracruz
- Maravillas
- El Tejar
- Paraíso
- Localidad de Playa de Vaca
- Villa de Guadalupe
- Fracc. Arboledas San
Ramón
- Fracc. 18 de Marzo
- Obrera Campesina
- Teresa Morales
- Domínguez Ruiz (Los
Contreras)
- Paraíso 1
- U.H. Rodríguez Alcaine
- Fracc. Paseos del
Campestre
- Fracc. Palmas Green
- Chapultepec
- Cabecera de Medellín de
Bravo
- Emiliano Zapata
- Los Pinos
- Benito Juárez
- Joyas del Castillo
- U.H. Lomas del Tejar
- Ejido Primero de la Palma
- Cascos de la Hacienda
- El Porvenir
- Residencial Tai Tai
- 20 de Noviembre (Playa de
Vaca)
- Paulino Urquijo
Planta El Tejar II- Tanque Regulador Pocitos
- Agustín Acosta Lagunes
- U.H. Coyol V
- Cuauhtémoc
- Ampliación Cuauhtémoc
- El Coyol
- Fracc. Faro de la Laguna
Olmeca
- Fracc. Laguna Real
- Héroes de Veracruz (Rosa
Borunda)
- Manuel Buen Día
- Maria Esther Zuno
- Netzahualcóyotl
- Pedro I. Mata
- Rafael Diaz Serdán
- U.H. Aries II
- U.H. Aries III
- U.H. Coyol Condominios
Zona B
- U.H. Coyol IVEC
- U.H. Lomas del Coyol
- U.H. Las Palmas Coyol
- U.H. Los Delfines
- U.H. Los Sauces
- U.H. SETSE Palmas
- Central de Abastos
- Fracc. Los Laureles
- U.H. Bolívar I
- Panaderos
- Conjunto Habitacional
Playa Gaviotas
- Dos Caminos
- Infonavit Chivería
- Las Caballerizas
- Los Reyes
- Niños Héroes
- Nueva
- Fracc. Las Brisas (Parte
Baja)
- Nuevas Esperanzas
- Playa Linda
- Pocitos y Rivera
- Prolongación Miguel
Hidalgo (Una Sección)
- Reyes Heroles
Tanque Regulador Médano del Perro
- 21 de abril
- APIVER
- Cándido Aguilar
- Centro
- Centro Histórico
- Formando Hogar
- Fracc. Cristóbal
Colón
- Fracc. El Maestro
- Fracc. Electricistas
- Fracc. Faros
- Fracc. Ignacio
Zaragoza
- Fracc. México
- Fracc. Moderno
- Fracc. Reforma
- Fracc. Ricardo Flores
Magón
- Las Enfermeras
- Granjas Veracruz
- Manuel Contreras
- Miguel Alemán
- Pascual Ortiz Rubio
- Venustiano Carranza
- Virgilio Uribe
- Independencia
- Residencial Antonio
Exsome Nahum
- Granjas La Boticaria
- Campestre
- Fracc. Los Pinos
Restablecimiento del suministro de agua potable
Una vez concluidos los trabajos, se iniciará el proceso de reactivación de equipos y apertura de válvulas. El suministro de agua potable comenzará a restablecerse de forma gradual durante la noche del jueves 19 de marzo.
Se prevé que el servicio quede normalizado en su totalidad durante la noche del viernes 20 de marzo, aunque en algunas zonas el proceso podría extenderse entre 24 y 72 horas, dependiendo de la recuperación de la red.
Recomendaciones ante el corte de agua en Veracruz
Ante el corte de agua en Veracruz el 19 de marzo, se recomienda a la población almacenar agua suficiente, hacer uso racional del recurso y evitar su desperdicio mientras se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento.
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