Megacorte de agua en 124 colonias de Veracruz

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Suspensión de agua por mantenimiento en El Tejar I y II . Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 19 de marco habrá un corte de agua en Veracruz, derivado del mantenimiento en las plantas potabilizadoras El Tejar I y II, afectará el suministro de agua potable en colonias de Veracruz, Medellín y Boca del Río, debido a trabajos programados en la infraestructura hidráulica.

Estas labores incluirán también la intervención del sistema de válvulas del tanque regulador Médano del Perro.

Corte de agua en Veracruz el 19 de marzo por mantenimiento en El Tejar

Para llevar a cabo estas acciones, se suspenderá la operación de ambas plantas a partir de las 08:00 horas por un periodo aproximado de 12 horas. Esto provocará reducción o falta de suministro de agua potable en diversas zonas de los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río.

En paralelo, los trabajos en el tanque regulador Médano del Perro iniciarán a las 06:00 horas y tendrán una duración estimada de 18 horas. Durante este periodo, el suministro será suspendido en las colonias abastecidas por este sistema.

Colonias afectadas por el corte de agua en Veracruz, Medellín y Boca del Río

Entre las zonas afectadas por el corte de agua en Veracruz el 19 de marzo se encuentran fraccionamientos y unidades habitacionales como:

Planta El Tejar I

Fracc. Malibrán

U.H. Malibrán

Adolfo López Mateos

(Parte Baja)

(Parte Baja) Granjas de la Boticaria

Fracc. Flores del Valle

Francisco Villa

Articulo 123

Las Razas

U.H. El Jobo

Maria C. Rojas

Fracc. Floresta

Fracc. Arboledas Floresta

Enrique C. Rébsamen

Las Antillas

Lorenzo Barcelata

Alfredo Bonfil

Los Ríos

Col. Puente Moreno

Bajos del Jobo

Medellín

Jardines de Medellín

México

Lomas de San Gabriel

El Bosque

Gutiérrez Rosas

Fracc. Palmas de Medellín

Infonavit Casa Blanca

Fracc. Residencial Marino

20 de noviembre

Las Flores

Dos Bocas

Héroes de Veracruz

Maravillas

El Tejar

Paraíso

Localidad de Playa de Vaca

Villa de Guadalupe

Fracc. Arboledas San

Ramón

Ramón Fracc. 18 de Marzo

Obrera Campesina

Teresa Morales

Domínguez Ruiz (Los

Contreras)

Contreras) Paraíso 1

U.H. Rodríguez Alcaine

Fracc. Paseos del

Campestre

Campestre Fracc. Palmas Green

Chapultepec

Cabecera de Medellín de

Bravo

Bravo Emiliano Zapata

Los Pinos

Benito Juárez

Joyas del Castillo

U.H. Lomas del Tejar

Ejido Primero de la Palma

Cascos de la Hacienda

El Porvenir

Residencial Tai Tai

20 de Noviembre (Playa de

Vaca)

Vaca) Paulino Urquijo

Planta El Tejar II- Tanque Regulador Pocitos

Agustín Acosta Lagunes

U.H. Coyol V

Cuauhtémoc

Ampliación Cuauhtémoc

El Coyol

Fracc. Faro de la Laguna

Olmeca

Olmeca Fracc. Laguna Real

Héroes de Veracruz (Rosa

Borunda)

Borunda) Manuel Buen Día

Maria Esther Zuno

Netzahualcóyotl

Pedro I. Mata

Rafael Diaz Serdán

U.H. Aries II

U.H. Aries III

U.H. Coyol Condominios

Zona B

Zona B U.H. Coyol IVEC

U.H. Lomas del Coyol

U.H. Las Palmas Coyol

U.H. Los Delfines

U.H. Los Sauces

U.H. SETSE Palmas

Central de Abastos

Fracc. Los Laureles

U.H. Bolívar I

Panaderos

Conjunto Habitacional

Playa Gaviotas

Playa Gaviotas Dos Caminos

Infonavit Chivería

Las Caballerizas

Los Reyes

Niños Héroes

Nueva

Fracc. Las Brisas (Parte

Baja)

Baja) Nuevas Esperanzas

Playa Linda

Pocitos y Rivera

Prolongación Miguel

Hidalgo (Una Sección)

Hidalgo (Una Sección) Reyes Heroles

Tanque Regulador Médano del Perro

21 de abril

APIVER

Cándido Aguilar

Centro

Centro Histórico

Formando Hogar

Fracc. Cristóbal

Colón

Colón Fracc. El Maestro

Fracc. Electricistas

Fracc. Faros

Fracc. Ignacio

Zaragoza

Zaragoza Fracc. México

Fracc. Moderno

Fracc. Reforma

Fracc. Ricardo Flores

Magón

Magón Las Enfermeras

Granjas Veracruz

Manuel Contreras

Miguel Alemán

Pascual Ortiz Rubio

Venustiano Carranza

Virgilio Uribe

Independencia

Residencial Antonio

Exsome Nahum

Exsome Nahum Granjas La Boticaria

Campestre

Fracc. Los Pinos

Restablecimiento del suministro de agua potable

Una vez concluidos los trabajos, se iniciará el proceso de reactivación de equipos y apertura de válvulas. El suministro de agua potable comenzará a restablecerse de forma gradual durante la noche del jueves 19 de marzo.

Se prevé que el servicio quede normalizado en su totalidad durante la noche del viernes 20 de marzo, aunque en algunas zonas el proceso podría extenderse entre 24 y 72 horas, dependiendo de la recuperación de la red.

Recomendaciones ante el corte de agua en Veracruz

Ante el corte de agua en Veracruz el 19 de marzo, se recomienda a la población almacenar agua suficiente, hacer uso racional del recurso y evitar su desperdicio mientras se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento.

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