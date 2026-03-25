Ecocidio en Veracruz: petróleo sigue contaminando

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FOTO: Cuartoscuro

Más de 20 días después del derrame, el petróleo en Veracruz continúa llegando a las playas, extendiendo el impacto ambiental en el Golfo de México. Organizaciones advierten que hasta 630 kilómetros de costa ya presentan afectaciones visibles por hidrocarburos.

Lo que inició en Tabasco ahora deja una huella de contaminación que no solo se observa en la superficie, sino también en zonas donde el daño no es evidente. Mientras el oleaje arrastra residuos, el problema crece y mantiene en alerta a ambientalistas y comunidades costeras.

Petróleo en Veracruz: contaminación alcanza 630 km de costa

Las playas de Veracruz siguen recibiendo restos de crudo, mientras autoridades y especialistas contrastan versiones sobre el impacto en la fauna. La gobernadora Rocío Nahle aseguró que “no hay delfines muertos”, pero en campo ya se documenta lo contrario: organismos marinos impregnados de petróleo, sin posibilidad de sobrevivir.

El ambientalista Juan Manuel Quintero Soto calificó el escenario como una “sentencia de muerte” para diversas especies. Además, advirtió que el mayor riesgo no está en la superficie, sino en el fondo marino, donde el petróleo puede permanecer durante años, agravando el daño ambiental.

El impacto también es social. La pesca en Veracruz se encuentra detenida, dejando a cientos de familias sin ingresos. A esto se suma el golpe al turismo: la cercanía de Semana Santa genera preocupación por la posible cancelación de visitas ante el temor de contaminación en playas.

El derrame no solo ensució la costa, sino que dejó una afectación ambiental profunda y de largo plazo en el Golfo de México, con consecuencias que aún siguen en expansión.

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