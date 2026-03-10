Hallazgo en Chocotán: investigan presuntas ruinas en Alvarado, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, localizaron ruinas en Chocotán. Foto: Ayuntamiento Alvarado

En Veracruz, autoridades municipales de Alvarado comenzaron acercamientos con especialistas para investigar las ruinas recientemente localizadas en la comunidad de Chocotán.

¿Qué más se sabe del hallazgo?

El encuentro se realizó entre la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, el cronista municipal y los antropólogos Mario Jesús Gaspar Covarrubias y Joaquín Carvajal Aguilar, quienes analizarán el sitio con el fin de conocer su origen, historia y posible relevancia para la región.

El acercamiento se dio a iniciativa del presidente municipal, Alberto Ángel Cobos Márquez, quien planteó iniciar trabajos de investigación para determinar el valor histórico del lugar.

De acuerdo con autoridades locales, el punto podría convertirse en un hallazgo importante para el patrimonio del municipio, por lo que se busca documentarlo y preservarlo.

Además del interés histórico, el descubrimiento también abre la posibilidad de que el sitio se convierta en un nuevo punto de interés para visitantes, lo que podría impulsar la proyección cultural y turística de Alvarado.

¿No es de origen prehispánico?

En un video difundido por el Ayuntamiento de Alvarado, Mario Jesús Gaspar Covarrubias indicó que la construcción corresponde a materiales utilizados en los siglos XVI y XIX.

“En un primer vistazo podemos decir que estamos viendo una estructura muy antigua, con varios siglos de antigüedad. Con materiales que se empleaban entre el siglo XVI y XIX. Es algo que le va a dar mucho orgullo al municipio de Alvarado”.

El sitio XEU Noticias indicó que el sitio se trataría de antiguos hornos, según Covarrubias y que no corresponderían a una zona prehispánica, pues, se localiza en un predio totalmente identificado.

“Se trata de dos hornos grandes de cal por el tipo de arquitectura y por los materiales que en ese caso tienen piedras sedimentarias, piedra bola de río y lo que nos llamó mucho la atención es que mucho, mucho de la estructura tiene piedras múcaras”.

Sin embargo, se solicitó al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para que intervenga la zona

