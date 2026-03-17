Evento de norte atrapa a turistas en Veracruz; video del rescate

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Turistas rescatados tras fuertes rachas del norte en Veracruz Foto: Cuartoscuro

Elementos de Protección Civil y cuerpos de rescate realizaron maniobras para salvaguardar a varios turistas que quedaron atrapados debido a las fuertes rachas de viento provocadas por el evento de norte en Veracruz. Los visitantes realizaban actividades recreativas cuando el clima cambió abruptamente, registrándose vientos intensos y fuerte oleaje, impidiendo su regreso seguro.

Turistas varados en Veracruz por evento de norte

Los turistas ingresaron al muelle de la Marina minutos antes de que el frente frío número 41 provocara la intensificación del norte, alcanzando rachas superiores a 115 kilómetros por hora. La situación generó momentos de tensión, aunque no se registraron personas lesionadas.

Tras recibir el llamado de auxilio, los equipos de rescate acudieron de inmediato y lograron trasladar al grupo a un lugar seguro. Los turistas permanecieron aproximadamente una hora en el muelle, esperando ayuda por el fuerte oleaje que les impedía regresar por su cuenta.

Protección Civil exhorta a extremar precauciones

Las autoridades de Veracruz hicieron un llamado a la población y visitantes para mantenerse informados sobre las condiciones climáticas y extremar precauciones durante los eventos de norte, los cuales pueden generar vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del estado.

Se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar acercarse a la zona costera en condiciones adversas y atender los reportes de cambios en el clima para prevenir situaciones de riesgo.

Consejos ante fuertes rachas del norte en Veracruz

Mantenerse alejados de la playa y muelles durante eventos de norte .

. Estar atentos a los avisos de Protección Civil y medios oficiales.

y medios oficiales. Evitar realizar actividades recreativas en la costa si se pronostican vientos intensos .

. Buscar refugio seguro ante fuerte oleaje o cambios bruscos del clima.

La acción rápida de los cuerpos de rescate en Veracruz evitó lesiones y permitió que los turistas regresaran a salvo, subrayando la importancia de seguir las recomendaciones oficiales durante fenómenos meteorológicos en la región.

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