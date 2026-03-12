Pese a limpieza, hidrocarburo sigue llegando a playas de Veracruz; aparecen tortugas muertas

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, siguen las labores de limpieza. Foto: José Alor

Las bolsas acumuladas a lo largo de la costa sur de Veracruz dan cuenta del hidrocarburo que ya se recoge en la zona. Grupos de pescadores fueron contratados por la empresa MAYA, que trabaja para Petróleos Mexicanos (Pemex), para realizar labores de remediación; sin embargo, pese a las largas jornadas de limpieza, cada vez que recogen una bolsa negra, nuevos grumos de hidrocarburo vuelven a recalar en la playa.

“Nos encontramos haciendo la limpieza desde la Bocana-Barrillas hasta Coatzacoalcos. Hacemos la limpieza al 100%, pero al día siguiente lo volvemos a encontrar supermanchado, porque el mar sigue arrojando partículas de chapopote; aun así, estamos trabajando a máquina forzada”, explicó Cirilo, quien participa en las labores de limpieza.

Para los prestadores de servicios, el tiempo se agota y la llegada de Semana Santa está cada vez más cerca, por lo que temen que los visitantes no acudan por temor a la contaminación.

“Somos prestadores de servicio, tenemos un restaurante. (¿El fin de semana hubo afluencia?) Poca, poca; ya comenzó a mermar la visita de la gente que viene a la playa”, explicó Ricardo Pérez, prestador de servicios.

Siguen apareciendo animales muertos en playas de Veracruz

En las playas continúa registrándose la muerte de diversas especies. Aún no se determina si el derrame de hidrocarburo está relacionado con la mortandad; sin embargo, ya son varias tortugas las que han aparecido sin vida.

“Sí, otra tortuga muerta, una de tantas que han recalado desde que comenzó el derrame. Dentro de las labores de limpieza han aparecido tortugas, aves y peces; han sido muchos los que han recalado”, explicó Felicitas Martínez Morales, prestadora de servicios en Barrillas.

Por su parte, ambientalistas aseguraron que preparan nuevas denuncias contra quien o quienes resulten responsables, las cuales se sumarán a las que ya se han presentado desde 2017.

De acuerdo con sus propias investigaciones, basadas en reportes satelitales, el derrame podría provenir de la zona de Sánchez Magallanes, en Tabasco.

