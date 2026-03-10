Veracruzanos salen a limpiar las playas ante derrame de hidrocarburo para salvar Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

Foto: José Manuel Alor

A unos días de Semana Santa, pobladores que viven del turismo en Veracruz, afectados por el derrame de hidrocarburo, salieron a las playas con palas, carretillas y rastrillos para limpiar parte de su costa en el municipio de Pajapan.

Los prestadores de servicios y restauranteros no pueden esperar a que Pemex limpie, pues aseguran que el turismo no querrá llegar a bañarse o comer si ven la contaminación.

“Viene la Semana Santa y viene la gente de fuera queremos que nuestras playas estén limpias no? Estamos haciendo nuestros compañeros de San Juan los restauranteros ¿han venido a limpiar? Nadie ni el de Pemex nos dejaron solos”, Amelia, vendedora de mariscos.

Los hombres y mujeres palean el hidrocarburo ya sólido para confinarlo en otro sitio. Y es que la limpieza es crucial, pues las ventas han caído y colapsado desde que comenzó a recalar el petróleo.

“No va a haber ese recurso que teníamos para Semana Santa y ciertamente va a afectar”, Cástulo Hernández, prestador de Servicios.

Por el momento no se ha informado de que más hidrocarburo esté recalando a las costas de Veracruz.

Se espera que esta semana Petróleos Mexicanos dé un informe pormenorizado de los trabajos de remediación.

