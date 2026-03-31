Derrame de petróleo vuelve a playas de Coatzacoalcos; Marina activa limpieza

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En Veracruz, sigue la contaminación en playas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

A casi un kilómetro frente a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, este martes recaló una gran cantidad de hidrocarburo en la zona de playas, justo frente a la ciudad.

Desde hace dos semanas, personal de la empresa Maya realiza labores de recolección de petróleo; sin embargo, este martes se activó una cuadrilla de la Marina Armada de México para retirar el nuevo hallazgo.

Las manchas eran de gran tamaño, incluso de más de un metro de largo, lo que sorprendió a deportistas que por la mañana corren en la arena.

Localizan tortuga muerta en playas de Veracruz

También se localizó una tortuga sin vida que, de acuerdo con lo observado, llevaba varios días muerta y fue arrastrada a la orilla; hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Las plastas de hidrocarburo fueron retiradas por personal de Marina, quienes, con guantes, las enrollaron y depositaron en bolsas para su confinamiento.

En el agua y el oleaje se observan grumos que son arrastrados por la corriente, lo que evidencia que aún hay una gran cantidad del hidrocarburo derramado desplazándose por la marea del Golfo de México, el cual llega a las playas de Coatzacoalcos, Veracruz.

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