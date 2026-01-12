Desaparecen novia y amiga de Carlos Ramírez, periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, desaparecieoron la novia y amiga de periodista asesinado. Foto:Getty

Familiares y amigos buscaban a Wendy Arantxa Portillo Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, quienes desaparecieron tras asistir al sepelio del periodista Carlos Ramírez, en Veracruz.

¿Qué se sabe de la desaparición de las jóvenes en Veracruz?

Wendy Arantxa Portillo Ramos era novia del reportero asesinado, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz era amiga del comunicador. Ambas jóvenes desaparecieron el 10 de enero en Poza Rica, luego de que presuntamente asistieron al sepelio, momento desde el cual se les perdió la pista.

Wendy Arantxa Portillo Ramos tiene 23 años y mide 1.60 metros; tiene ojos café oscuro, piel blanca y cabello corto, lacio y teñido de rojo. Como señas particulares, tatuajes en los brazos.

Karime Monserrat Murrieta Reséndiz tiene 22 años y mide 1.70 metros; tiene ojos color café claro, piel morena clara y cabello largo, lacio y teñido de negro. Como señas particulares, tatuajes detrás de ambas orejas, en ambos brazos, en las manos y en el torso del lado derecho.

Asesinato de reportero en Veracruz

Carlos Castro, reportero de nota roja y colaborador del rotativo Noreste, fue asesinado a balazos la noche del jueves 8 de enero en Poza Rica, confirmaron autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el joven comunicador ingresó al restaurante Troguebirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre. En el lugar, sujetos armados le dispararon, de acuerdo con los primeros reportes.

Al sitio arribaron servicios de emergencia, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

