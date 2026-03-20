Descubren red de extorsión dentro del penal de Villa Aldama; 16 van a proceso

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Fiscalía de Veracruz captura a 16 por extorsión en penal federal. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de Veracruz detiene a 16 por extorsión durante operativos en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente (Cefereso) de Villa Aldama, Veracruz, donde también se logró el decomiso de celulares utilizados para la comisión de este delito.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y fuerzas federales.

Operativos contra extorsión en Veracruz

Como parte de los operativos contra extorsión en Veracruz, las autoridades cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión en distintos puntos del estado, derivadas de trabajos de investigación.

De acuerdo con la información oficial, las acciones incluyeron intervenciones al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama.

Decomiso de celulares en Cefereso de Villa Aldama

Durante el operativo en el Cefereso de Villa Aldama, autoridades realizaron el decomiso de equipos telefónicos presuntamente utilizados para llevar a cabo extorsiones.

El aseguramiento de estos dispositivos forma parte de las estrategias para inhibir la comisión de delitos desde centros penitenciarios.

Detenidos por extorsión en Veracruz

Como resultado de las acciones, fueron detenidos 16 presuntos responsables de extorsión, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan, con el objetivo de identificar posibles redes relacionadas con este delito.

Coordinación entre autoridades para combatir extorsión

El combate a la extorsión en Veracruz se llevó a cabo mediante la coordinación entre la UECS, la SSPC y fuerzas federales, quienes participaron en la ejecución de los operativos.

Estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad implementadas para atender delitos de alto impacto en la entidad.

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