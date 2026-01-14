Está en la cárcel por un error: se llama igual que un secuestrador

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, acusan a Arturo de un crimen que no cometió. Foto: Gettyimages

Está en prisión por un presunto error de identidad. Arturo Soto Medina, trabajador del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, desde hace cuatro meses, permanece en prisión preventiva justificada, acusado de secuestro agravado, en un caso que su defensa atribuyó a una homonimia (nombre idéntico al de otra persona).

¿Qué se sabe del caso en Veracruz?

Arturo lleva cuatro meses en el penalito de Playa Linda, Veracruz, luego de que se le relacionara con un delito que, sostuvo su abogada, cometió otra persona con el mismo nombre.

De acuerdo con la defensa, el día del secuestro por el que la Fiscalía lo acusó —ocurrido el 22 de febrero de 2022 en la comunidad de Los Pichones, municipio de Medellín de Bravo—, Arturo se encontraba a más de 300 kilómetros de distancia, realizando trabajos de alumbrado en la congregación de Capoacán, en Minatitlán.

¿Qué se sabe de las pruebas en Veracruz?

Arturo Soto Medina no estaba en la zona del secuestro y su abogada, Victoria Eugenia Morales, lo comprobó con fotos, lista de asistencia y demás registros, proporcionada por el Ayuntamiento de Minatitlán, añadieron medios.

Familiares aseguran que Arturo nunca estuvo en Los Pichones y que ni siquiera conocían ese sitio antes de que se iniciara el proceso en su contra.

Mientras tanto, Arturo permanece en Playa Linda. La siguiente audiencia está prevista para el próximo 23 de enero, en el puerto de Veracruz, donde su defensa busca acreditar su inocencia.

Fiscalía de Veracruz emite comunicado de la aprehensión

En un comunicado fechado el 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado informó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión obtuvo la vinculación a proceso de Arturo “N” como probable responsable del delito de secuestro agravado, en agravio de una víctima identificada con las iniciales S.M.E.

Según la autoridad, los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2022 en la congregación de Los Pichones, municipio de Medellín de Bravo, cuando la víctima fue privada de la libertad y posteriormente se exigió un pago de rescate a su familia.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 495/2022

