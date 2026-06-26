Detienen a presunto secuestrador de la periodista Roxana Guzmán en Moloacán, Veracruz

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Detienen a José del Carmen en Veracruz. Foto: Gettyimages / Archivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un hombre identificado como José del Carmen, quien es investigado por su presunta participación en la privación de la libertad de la reportera Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el detenido podría ser uno de los individuos armados que aparecen en el video difundido en redes sociales, donde se observa el momento en que un grupo de personas irrumpe en el domicilio de la comunicadora. No obstante, esta información aún forma parte de las indagatorias.

La captura ocurrió de manera paralela a un operativo realizado la tarde del jueves 25 de junio por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en las inmediaciones de un rancho ubicado en el municipio de Moloacán.

Las diligencias podrían estar relacionadas con la investigación por el secuestro de Roxana Guzmán, quien fue privada de la libertad cuando hombres armados ingresaron a su vivienda.

Así fue como sujetos armados irrumpieron en el domicilio de Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo Del Sureste, y la privaron de su libertad en Nanchital, Veracruz.



La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación para dar… pic.twitter.com/AQSnEQbZjX — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 3, 2026

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los resultados de los operativos ni sobre el avance en la localización de Roxana Guzmán.

Atraen investigación

El pasado 12 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación luego de que la comunicadora fue sustraída de su domicilio en el sur de Veracruz.

Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo, fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz. De acuerdo con los reportes, hombres armados ingresaron a su domicilio y se la llevaron por la fuerza. El hecho quedó registrado en un video difundido posteriormente, en el que se observa a sujetos encapuchados y portando armas de grueso calibre.

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