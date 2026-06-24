Modernizan en Veracruz el puente Antonio Dovali Jaime; renuevan tirantes

GENERANDO AUDIO...

Modernización del puente Antonio Dovali Jaime en Veracruz.

La modernización del primer puente atirantado de México avanza en el sur de Veracruz. Se trata del puente Antonio Dovalí Jaime, una de las principales conexiones carreteras entre el centro y el sureste del país.

Para garantizar su operación segura durante las próximas décadas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realiza una intervención integral con una inversión superior a mil 170 millones de pesos.

Los trabajos incluyen la sustitución gradual de los tirantes que sostienen la estructura, luego de que algunos presentaran afectaciones asociadas a la corrosión provocada por la alta salinidad de la región.

La #SICT del @GobiernoMX avanza con la sustitución de tirantes del Puente Antonio Dovalí Jamie en Veracruz.

Este año, se trabaja en la sustitución de otros 14 de sus 68 tirantes para fortalecer la seguridad y la movilidad en el sureste del país. pic.twitter.com/0n43BPQi3M — SICT México (@SICTmx) June 22, 2026

Modernización del puente Antonio Dovalí Jaime en Veracruz

Los trabajos incluyen el reemplazo de los 64 tirantes que sostienen la estructura en un periodo estimado de cuatro años.

De acuerdo con Luis Manuel Pimentel, director de la SICT en Veracruz, durante 2026 se realiza la sustitución de 14 tirantes adicionales, mientras que el año pasado fueron reemplazados seis tensores.

“Para este año se están sustituyendo 14 tirantes adicionales y la idea es que se haga una sustitución de los 64 tirantes en un lapso de cuatro años”, explicó.

El funcionario destacó que las labores son realizadas por técnicos e ingenieros mexicanos capacitados para este tipo de trabajos especializados.

Renovación de tirantes y monitoreo estructural

El puente Antonio Dovalí Jaime tiene una longitud de mil 179 metros y cruza el río Coatzacoalcos, conectando a los municipios de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste.

Como parte de la modernización, también fue instalado un sistema inteligente que permite monitorear en tiempo real el comportamiento estructural del puente.

“Donde se verifica cómo se está moviendo el puente”, señaló Luis Manuel Pimentel sobre el nuevo sistema de supervisión.

Trabajos especializados en la estructura

Las obras incluyeron además la rehabilitación de la carpeta de rodamiento y revisiones en áreas de difícil acceso.

Según Marco Antonio Figueroa Quiñones, director técnico de CAPUFE, fue necesario realizar trabajos especializados para atender distintos puntos de la estructura.

“Tuvimos que restituir la carpeta de rodamiento. Traer especialistas, alpinistas que hicieron rappel”, indicó, para efectuar inspecciones y labores de mantenimiento en zonas de acceso complicado.

Las autoridades federales subrayaron que la conservación de puentes y carreteras es fundamental para mantener la conectividad y la movilidad en corredores estratégicos para el desarrollo económico del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.