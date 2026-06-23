Sheinbaum anuncia presupuesto para restauración de descubrimiento arqueológico en Veracruz

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Claudia Sheinbaum anuncia presupuesto para hallazgo de Veracruz. Foto: INAH.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá un presupuesto especial para el reciente hallazgo arqueológico que se realizó en Coatepec, en el estado de Veracruz, el cual está conformado por una estructura prehispánica y una escultura monolítica con características únicas.

Presupuesto especial para el hallazgo arqueológico de Veracruz

En su pasada conferencia de prensa mañanera del pasado 19 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá un presupuesto especial para la restauración e investigación del reciente hallazgo arqueológico que se llevó a cabo en Coatepec, Veracruz.

Además, aseguró que en los siguientes días invitará a Palacio Nacional al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, así como a uno de los investigadores involucrados en el descubrimiento, para que den mayor información de lo que se encontró en territorio veracruzano.

“Vamos a invitar al director del INAH para que platique sobre este tema que es muy, muy relevante. Y obviamente, va a haber el presupuesto necesario para la restauración, la investigación, particularmente de este sitio. Pero vamos a invitarle para que pueda platicar, y quizá a alguno de los investigadores del INAH que es parte de este trabajo”, declaró la mandataria en su conferencia del viernes pasado.

Descubren estructura y escultura prehispánicas únicas en Veracruz

El 17 de junio de 2026, el INAH anunció en sus redes sociales oficiales el increíble descubrimiento de una estructura y una escultura prehispánicas con características únicas en Coatepec, Veracruz.

Al respecto, explicaron que son especiales estos hallazgos que se realizaron durante un proyecto de salvamento arqueológico realizado en el fraccionamiento San Lucas, porque tendrían una antigüedad aproximada de mil 400 años y corresponderían al periodo Clásico Temprano (200-600 d.C.), además de presentar elementos nunca antes vistos en la región.

También los especialistas consideran que estos descubrimientos aportan nuevos datos sobre las poblaciones que habitaron la zona del Golfo de México antes de la llegada de los españoles.

Por último, cabe mencionar que la principal estructura descubierta es una plataforma de aproximadamente 30 metros de largo por 12 metros de ancho, construida con lajas y piedra caliza de color blanco. Mientras que la escultura presenta rasgos mayas y representa una escena simbólica en la que dos personajes de élite, sentados y con elaborados atuendos, reciben un fluido de una entidad divina ubicada en un plano superior.

#ÚLTIMAHORA 🚨 En Veracruz, el INAH descubre estructura y escultura prehispánicas con características únicas



• Se trata de una plataforma cuyos flancos lucen piedras de forma circular y de un monolito que muestra a un personaje con rasgos mayoides



Lee: https://t.co/8SweIm8zS5 pic.twitter.com/d4rPfufudf — INAH (@INAHmx) June 17, 2026

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