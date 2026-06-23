Preparan en Coatzacoalcos 3 toneladas de ostión para reactivar turismo en Veracruz

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Con un lleno total en la zona de restaurantes, la congregación de Barrillas en Coatzacoalcos, Veracruz, realizó el Festival del Ostión. Más de tres toneladas de este molusco que habita en aguas saladas fueron elaborados en 10 recetas, entre exóticas y tradicionales, que incluso, fue acompañada con la tradicional longaniza de Valladolid.

“La longaniza de Valladolid es de lo más característico a nivel nacional, es un manjar, entonces traemos aquí en Barrillas, los ostiones a la Rockefeller, pero todo con la longaniza de la Valladolid”

Rubén Dario Vidal / restaurantero de Mérida

Aunque en la Laguna del Ostión no llegó el petróleo, las playas de Barillas sí tuvieron afectaciones de hidrocarburo por el derrame en el Golfo. Los restaurantes lucieron vacíos en Semana Santa, con pérdidas considerables, y este festival se realiza con la intención de atraer a miles de visitantes y turistas.

“- Está viniendo mucho turismo y lo estamos aprovechando

– ¿Por qué, en la Semana Santa les fue mal?

– Sí, nos fue muy mal, no tuvimos turismo”

Sara García / restaurantera

El ostión comúnmente se disfruta con limón, sal y salsa catsup, y ahora hasta se cocinó pasado a las brasas con aderezo. Los restauranteros trabajaron cuatro meses para aprender y elaborar los nuevos platillos y recetas.

“Todo lo que consumimos en Coatza vale la pena y compite a nivel mundial, pero aquí en Barrillas le dan ese toque familiar sesentero que tanto extrañamos”

Pedro Miguel Rosaldo / alcalde Coatzacoalcos

“Hay mucha afluencia de clientes y está muy bueno el ambiente hoy”

Viridiana Morales / visitante

El Festival del Ostión en el sur de Veracruz atrajo a miles de personas y se pretende que estas recetas se incluyan en los nuevos menús para visitantes de otros estados.

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