En el municipio de Nanchital, familiares despiden a Roxana Berenice Guzmán

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Tras ser identificados mediante pruebas de ADN, los restos de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán arribaron a su domicilio en Nanchital, Veracruz. Ahí, familiares, amigos y conocidos se congregaron para darle el último adiós.

El cuerpo de la joven comunicadora regresó al mismo lugar del que fue sustraída con violencia por hombres armados.

Por este caso, ocho personas permanecen detenidas y bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales.

En medio del dolor, la familia aseguró que su principal consuelo es haber recuperado los restos de la joven y poder despedirse de ella de manera digna. Su madre compartió el profundo impacto que la tragedia ha tenido en su vida.

“Quería que apareciera mi hija, y ahora tendré un lugar al que llevarle flores y llorar. Siento en carne propia lo que sienten las madres buscadoras. La única justicia es la de Dios, es la que voy a esperar, que se encargue de esas personas, que Dios los perdone”

Rubicelia Ramírez / madre de Roxana

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, expresó sus condolencias a los familiares de la comunicadora y reiteró el llamado a evitar cualquier tipo de revictimización.

“Yo le extiendo las condolencias a su familia, es una familia enlutada; es lamentable la muerte de cualquier persona, extensiva las condolencias”

Rocío Nahle / gobernadora de Veracruz

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del crimen ni identificado al grupo delictivo al que podría atribuirse el hecho. La familia de Roxana pidió sensibilidad ante la exposición pública de detalles relacionados con los restos de la comunicadora.

“- Les agradezco, no puedo decir más

– ¿Están tranquilos?

– Así es, mi hija, por lo menos aquí está su cuerpo”

Fernando Guzmán / padre de Roxana

Los restos de Roxana Berenice Guzmán serán sepultados en Nanchital, en una ceremonia privada en la que participarán familiares y seres queridos.

Mientras tanto, la Fiscalía de Veracruz mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad de los ocho detenidos.

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