Veracruz acumula 34 periodistas asesinados desde el 2000, la cifra más alta del país

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Caso de Roxana Guzmán alerta a prensa en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El reciente asesinato de Roxana Berenice Guzmán, quien fue localizada sin vida el 3 de julio de 2026 tras transmitir su propio secuestro en vivo, volvió a encender las alertas sobre la violencia contra la prensa en Veracruz, entidad que acumula 34 periodistas asesinados desde el año 2000, la cifra más alta del país, de acuerdo con Article 19.

La organización documenta que, aunque el periodo del exgobernador Javier Duarte fue el más letal para el gremio periodístico en el estado, los homicidios no cesaron con el cambio de administraciones y continúan registrándose hasta la actualidad.

🇲🇽‼️ ¿Qué está pasando en #México?



Desde el año 2000 han asesinado a 34 periodistas en #Veracruz. Los últimos 3 asesinatos registrados este año han ocurrido en esa entidad, al igual que el último caso de desaparición a periodista.



Hoy exigimos justicia por Roxana Berenice… pic.twitter.com/KoyhRoI9xm — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 4, 2026

Veracruz encabeza la lista nacional de periodistas asesinados

Desde que Article 19 comenzó su registro, en el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, México suma 178 periodistas asesinados. De ellos, 34 ocurrieron en Veracruz, muy por encima de cualquier otra entidad.

Después de Veracruz, los estados con más homicidios de periodistas son:

Guerrero: 20 casos

20 casos Chihuahua: 15 casos

15 casos Oaxaca: 15 casos

15 casos Tamaulipas: 15 casos

Los años más violentos para la prensa veracruzana coincidieron con la primera mitad de la década de 2010, cuando fueron asesinados periodistas como Regina Martínez, Yolanda Ordaz, Miguel Ángel López Velasco, Anabel Flores, Pedro Tamayo y Gregorio Jiménez, entre otros.

Tres periodistas asesinados en Veracruz durante 2026

Tan solo en 2026, la organización ha documentado el asesinato de Carlos Leonardo Ramírez Castro, Luis Ángel López Valdés y Roxana Berenice Guzmán, lo que mantiene a Veracruz como una de las entidades con mayor riesgo para ejercer el periodismo.

El caso de Roxana ha generado especial atención luego de que la comunicadora transmitiera parte de su privación de la libertad antes de ser asesinada.

Hay ocho detenidos por el caso de Roxana Guzmán

La Fiscalía informó que ya fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del secuestro y homicidio de la periodista; sin embargo, las órdenes evidencian la complicidad entre criminales y policías locales, lo cual aumenta el riesgo para los comunicadores.

Entre los detenidos se encuentran Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”; Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o el “Pelón”, así como Karen Monserrat “N”, alias la “Hiena”, señalados por su presunta participación directa en los hechos.

Además, fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente brindaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la organización criminal involucrada.

Para Article 19, la persistencia de estos ataques refleja que la violencia contra la prensa sigue siendo uno de los principales desafíos para la libertad de expresión en México.

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