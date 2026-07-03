Confirman muerte de la periodista Roxana Guzmán; Fiscalía reporta ocho detenidos

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Fiscalía confirma identificación de restos de periodista en Veracruz Foto: FGR

La Fiscalía General del Estado (FGE Veracruz) informó sobre el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y la ejecución de ocho órdenes de aprehensión como parte de la investigación ministerial para esclarecer el caso.

Los restos encontrados pertenecen a la periodista

La Fiscalía confirmó que los restos hallados en un rancho entre Ixhuatlan del Sureste y Moloacan sí corresponden a Roxana Berenice Guzmán, la comunicadora que se encontraba desaparecida desde el pasado 2 de junio cuando fue privada de su libertad por personas armadas.

La autoridad señaló que este resultado fortalece las líneas de investigación que se han desarrollado desde el inicio de la investigación ministerial, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

𝗢𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮; 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 https://t.co/2jJq1vsxwe pic.twitter.com/X0UC9yCltf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 3, 2026

Ocho órdenes de aprehensión por homicidio de periodista

Fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión en contra de personas señaladas como presuntas responsables de la privación de la libertad y posterior homicidio de la comunicadora.

Entre los detenidos se encuentran Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”; y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o el “Pelón”, identificados por su presunta participación en los hechos.

Asimismo, fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados por presuntamente brindar apoyo logístico, recursos y alimentos a un grupo delictivo relacionado con el caso.

Investigación ministerial del caso R.B.G.R.

La investigación ministerial establece que los implicados habrían participado en distintas etapas del delito, incluyendo la privación de la libertad de la periodista y su posterior homicidio.

Las detenciones fueron resultado de labores coordinadas entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Ministerial y otras instancias de seguridad, en el marco de los trabajos de gabinete e inteligencia.

Avances en el caso de la periodista en Veracruz

En el desarrollo de la investigación, José del Carmen Cadena Escayola, identificado como “Delta 7”, fue detenido previamente en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con la autoridad ministerial, tras su detención, el imputado habría proporcionado información sobre el lugar donde ocurrió el homicidio de la periodista.

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