A un mes de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, ¿qué se sabe del caso?

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Investigan si restos hallados corresponden a Roxana Guzmán. Foto: Especial

Tras la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez el pasado 2 de junio, la organización Artículo 19 exigió no detener la búsqueda y pidió reforzar las medidas de protección para la familia de la comunicadora, al cumplirse un mes de que fue privada de la libertad.

¿Quién es Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es propietaria del portal digital Pulso Informativo del Sureste. La periodista fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en su vivienda en el sur de Veracruz y se la llevó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su paradero.

Seis capturados como responsables de la desaparición

La Secretaría de Marina informó sobre la detención de José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, señalado por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

En el mismo operativo fueron detenidos el comandante y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, además de una mujer identificada como Karen “N”

Medios locales aseguraron que fue capturado otro implicado durante la noche del 1 de julio, y la mañana del 2 de julio se confirmó la detención de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, presuntamente relacionado con el Grupo Sombra en la zona sur de Veracruz, a quien vinculan con la desaparición de la periodista.

#ÚLTIMAHORA || 🚨 ¡Caso Roxana Guzmán: Cae otro implicado! Suman siete detenidos por la desaparición.



La Fiscalía de Veracruz confirma la captura de "Delta 1", señalado por su presunta participación en la desaparición de la periodista Roxana Guzmán. Con esta detención, ya son… pic.twitter.com/hVbHVxfcc2 — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) July 2, 2026

Analizan restos humanos hallados en Veracruz

El pasado 29 de junio, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó el hallazgo de restos humanos en un rancho ubicado entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste.

Los restos son analizados por especialistas mediante pruebas de ADN para determinar si corresponden a la periodista desaparecida.

La mandataria estatal señaló que, por la naturaleza del caso, no se pueden revelar las líneas de investigación relacionadas con la presunta desaparición forzada de Roxana Guzmán ni con un posible homicidio.

Familia de Roxana Guzmán espera resultados de ADN

El pasado 27 de junio, la madre de la periodista acudió a las instalaciones de la Fiscalía Regional en Coatzacoalcos para recibir información sobre los estudios genéticos practicados a los restos localizados.

Sin embargo, hasta ahora, la familia no ha recibido una confirmación sobre si los resultados de las pruebas de ADN corresponden a Roxana Guzmán.

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