Captan a presuntos asaltantes ocultos entre árboles en las Cumbres de Maltrata

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En Cumbres de Maltrata captaron presuntos asaltantes. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La autopista Puebla-Veracruz es considerada una de las vialidades con mayor riesgo para transportistas y automovilistas. En ese contexto, un usuario compartió un video en el que se observa a presuntos delincuentes ocultos entre los árboles, aparentemente al acecho de posibles víctimas.

Video en la autopista Puebla-Veracruz

De acuerdo con la grabación, los hechos ocurrieron en el tramo de las Cumbres de Maltrata, donde los presuntos asaltantes permanecían escondidos entre la maleza, en aparente espera de algún vehículo.

#LosTitulares | Transportistas lograron captar cómo los delincuentes se esconden entre los árboles para poder asaltar en la autopista Puebla-Veracruz a la altura de las cumbres de maltrata.



Aseguran que estuvieron disparando al aire pic.twitter.com/cYWC1Dx8mu — LosTitulares (@_LosTitulares) July 3, 2026

En el video, la persona que captó las imágenes afirma: “Se están robando los carros. Ya nadie quiere pasar, están esperando a alguien”.

Al final del metraje también se escucha una aparente detonación de arma de fuego. En las imágenes se aprecia un destello, seguido del sonido que correspondería a un disparo.

¿En qué carreteras se reportan más delitos?

En marzo pasado, Unotv.com publicó que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carreteras con mayor incidencia delictiva son:

Puebla–Córdoba

Autopista Matehuala–Monterrey

Morelia–Lázaro Cárdenas

México–Cuernavaca

Urracas–Matamoros–Reynosa

Querétaro–Irapuato

Toluca–México

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