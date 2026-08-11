¿Qué se sabe del ataque y posterior incendio en granja “Faja de Oro” en Veracruz?

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Incendian granja en Veracruz. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

En Álamo Temapache, Veracruz, una granja agropecuaria identificada como “Faja de Oro” fue incendiada durante la madrugada del domingo por un grupo de hombres armados.

Video del ataque a granja de Veracruz

Imágenes difundidas por legisladores muestran, al menos, cuatro vehículos incendiados, además de daños en las instalaciones de la granja, ubicada en la comunidad de Temapache.

Civiles armados prenden fuego a Granja agropecuaria "Faja de Oro" en #Temapache, Veracruz.



Sucedió este fin de semana. El gobierno del estado es incapaz de ofrecer paz y seguridad.



El crimen domina amplias zonas de la entidad y la gobernadora @rocionahle es incapaz de… pic.twitter.com/slK68CG1JZ — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 10, 2026

De acuerdo con el diputado local Héctor Yunes Landa, durante el ataque fueron quemadas jaulas, tractores, tanques de agua, oficinas, camionetas, equipo de cómputo y sistemas de comunicación.

“El único vigilante no aparece”, señaló Yunes Landa, quien añadió que el incendio generó alarma entre habitantes de la zona debido al riesgo de una posible explosión, ya que las llamas alcanzaron varios vehículos dentro del inmueble.

El ataque no es aislado en Veracruz

El diputado sostuvo que lo ocurrido no sería un hecho aislado y lo vinculó con una problemática de seguridad que, según afirmó, estaría afectando la distribución y comercialización de pollo en la región.

“No se trata de un hecho aislado, sino del control que pretende imponer la delincuencia organizada al mercado local”, afirmó.

Yunes Landa aseguró que esta situación también habría provocado un incremento en el precio del pollo en Álamo. El legislador también mencionó el caso del establecimiento “Pollos Fiesta” como otro negocio que, de acuerdo con su denuncia, habría sido afectado por esta situación.

Hasta el momento, la autoridad sigue sin dar más datos sobre lo ocurrido en Álamo Temapache, Veracruz.

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