Ráfagas de balazos interrumpen fiesta de cumpleaños en Poza Rica, Veracruz

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En Poza Rica, Veracruz, se vivió un momento de terror. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La violencia en México continúa afectando la vida cotidiana de muchas familias. En Poza Rica, Veracruz, una celebración de cumpleaños pasó de la alegría al miedo luego de que una serie de aparentes disparos interrumpiera el festejo.

Fuerte video de la celebración en Poza Rica

El video fue compartido por diversos usuarios y por el periodista Rodrigo Barranco. En las imágenes se observa a una familia reunida en una celebración en la colonia Tepeyac. Adultos y niños cantaban las tradicionales mañanitas mientras una vela iluminaba el pastel.

Este es el Veracruz real. En Poza Rica una familia festejaba un cumpleaños en el Salón Jardín del Trébol cuando las "mañanitas" fueron interrumpidas por ráfagas de m3trallla que obligó a adultos y menores a arrojarse al suelo. Es el Poza Rica de Adanely Rodríguez pic.twitter.com/JCwYlKidRN — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) August 10, 2026

De pronto, se escucha lo que aparentemente sería un disparo. La familia continúa con el festejo y uno de los presentes comenta: “¡Ay, un cuete!”

Sin embargo, segundos después se escucha una ráfaga de aparentes disparos, lo que provoca que los asistentes interrumpan las mañanitas y permanezcan atentos ante lo que ocurre en el exterior.

Al fondo también se escucha una sirena, mientras continúan los disparos. En uno de los momentos más tensos del video, una niña grita debido a la cercanía de una de las detonaciones.

Ante la situación, los integrantes de la familia deciden suspender la celebración y resguardarse. “Vámonos”, se escucha decir a una persona mientras buscan ponerse a salvo.

El video tiene una duración aproximada de 30 segundos y muestra cómo una celebración familiar terminó abruptamente ante el temor provocado por las detonaciones en Poza Rica, Veracruz.

Hasta el momento, con la información proporcionada, no se precisan las circunstancias en las que ocurrieron los disparos ni si hubo personas lesionadas.

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