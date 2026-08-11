Cae el “Búho”, presunto implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

| 12:00 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Detienen al "Búho".
Detienen al “Búho”, implicado en el asesinato de Roxana Guzmán. Foto: Pexels

Autoridades federales dieron a conocer que detuvieron a un sujeto identificado como Sergio “N”, alias el “Búho”, presuntamente implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, en el estado de Veracruz.

Detienen al “Búho”, implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las autoridades federales lograron detener a un hombre identificado como Sergio “N”, alias el “Búho”.

De acuerdo con el titular de la SSPC, este sujeto estaría implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Al respecto, agregó que fue personal de la Marina, en coordinación con la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), el que logró detener a este hombre en Minatitlán, Veracruz.

También sería líder de un grupo delictivo

Según Omar García Harfuch, el detenido, además de estar relacionado con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, también sería coordinador operativo de un grupo delictivo.

El funcionario agregó que durante su arresto aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y otros indicios, así como equipo de comunicación.

“Esta detención es resultado del seguimiento y de los trabajos de inteligencia e investigación realizados para esclarecer este lamentable crimen y detener a todos los responsables”, indicó.

Por último, destacó que con esta acción suman nueve personas detenidas relacionadas con el caso de la periodista Roxana Guzmán. Además, agradeció a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle por la coordinación con el Gabinete de Seguridad.

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