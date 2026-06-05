exhiben-a-sujeto-que-graba-bajo-la-falda-de-una-joven-en-veracruz

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En Veracruz, un sujeto grabó a una mujer. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Veracruz, un presunto acosador fue exhibido luego de que, aparentemente, grabó bajo la falda de una joven mientras viajaba en una unidad del transporte público.

Acosador en Veracruz

El presunto acto de acoso ocurrió en Xalapa, Veracruz. De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el sujeto se encontraba sentado dentro del autobús. Debido a la alta afluencia de pasajeros, la joven se recorrió y quedó cerca de él, momento que habría aprovechado para acercar su teléfono celular a la mujer.

🤮‼️ASQUEROSO‼️🚌 SUJETO GRABA B4JO LA F4LDA DE UNA ESTUDIANTE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE #XALAPA🚨



👉Este hombre grabó bajo la fald4 a una mujer mientras viajaban en una unidad del transporte público en la zona de #RuizCortines, en #Xalapa #Veracruz.



👉El denunciante, decidió… pic.twitter.com/NL6O37hMQi — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) June 4, 2026

Sin embargo, otro pasajero se percató de la situación y grabó el momento exacto en que ocurrieron los hechos. Además, confrontó al presunto responsable.

“A ver, enséñame tu teléfono. Enséñame tu teléfono. Te voy a reportar a la policía. Te va grabando abajo”, se escucha decir al joven en el video.

Al verse descubierto, el individuo aparentemente eliminó el material que había captado con su celular. La joven no se había percatado de lo ocurrido hasta que el pasajero le informó sobre la presunta grabación.

La conducta corresponde a una presunta captación no consentida de imágenes íntimas, una modalidad de violencia sexual y vulneración de la privacidad.

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