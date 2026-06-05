Madre de Roxana suplica a Sheinbaum en Coatzacoalcos: “Mi hija lleva 4 días desaparecida”

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Madre de Roxana, periodista secuestrada. Foto: José Manuel Alor

Con cartulinas en mano, familiares de Roxana Guzmán, comunicadora del municipio de Nanchital que fue privada de su libertad, se manifestaron a las afueras del astillero de marina en la ciudad de Coatzacoalcos donde se llevaba a cabo la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desmintieron que Roxana haya aparecido luego de que el jueves surgiera información donde se mencionaba que había sido localizada en una zanja en Coatzacoalcos.

Los familiares pidieron a los medios de comunicación y portales digitales a cerciorarse con sus fuentes, pues ella ha pasado minutos de angustia al no saber el paradero de Roxana.

La señora Rubicelia Ramírez Posada indicó que ha recibido la asesoría de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en el seguimiento del caso y seguridad.

Llegó a la zona donde la presidenta de la República llegaría con la intención de que la mandataria escuchara sus súplicas y que Roxana aparezca con vida.

Hasta el momento se sabe que continúan los operativos en la región.

“Cuando menos vea la lona, alguien le informará a ella, nos va a ver y le tiene que llegar a ella. A la presidenta le mando un mensaje y le pido que se ponga la mano en el corazón. Ya son cuatro días que mi hija no aparece; yo lo que pido es que mi hija aparezca. Venimos a ver si nos puede atender o más apoyo”, Rubicelia Ramírez, madre de Roxana

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