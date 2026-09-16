Explosión de pozo de salmuera deja 3 muertos en Jáltipan, Veracruz

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El mantenimiento a un pozo de salmuera con diésel provocó una explosión al interior de la planta de sal de PMV Minera en Jáltipan, Veracruz. La columna de fuego y humo alertó a corporaciones de auxilio de distintos municipios que arribaron al sitio para prestar auxilio.

De acuerdo con pobladores, seis explosiones cimbraron las viviendas.

“Pues una explosión, escuchamos la primera, se ve la humazón que salió, pensamos que era lo del gasoducto, pero vimos que el humo no configuraba”

Santiago Ramírez Sánchez / poblador de Emiliano Zapata

En la escuela primaria Panamericana se instaló la mesa de contingencia y se determinó la evacuación de seis poblados ante el nivel de riesgo.

“Pasó una explosión pozo fuera de servicio restos de gases por eso las llamas. Ya se está haciendo la planificación para poder combatir como tal la situación que se encuentra ahorita”

Itan Virgen Trinidad / PC Jáltipan

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladados a diversos hospitales de Veracruz. Personal de Protección Civil entró a los poblados para trasladar a los adultos mayores mientras que otros salían en motocicletas.

“Bastante fuerte el humo muy fuerte, mi mamá gracias a Dios con mis hermanas y mi cuñada”

Josefina Santiago / pobladora desalojada

El incendio de la planta de sal fue controlado, pero aún no se han podido realizar trabajos de enfriamiento. La gobernadora visitó la zona cero donde se generó la explosión y evitó manejar cifras hasta que la emergencia concluya.

“Se acaba de tener una reunión, PEMEX, PC, un Grupo multidisciplinario en este momento la situación ya está controlado, sigue la quema de combustible, no podemos dar cifra hasta que esto confluya PC dará comunicados de acuerdo como avance, posiblemente se demore todo el día porque hay gasolina en esta zona”

Rocío Nahle García / gobernadora de Veracruz

En la zona se instalaron tres albergues para recibir a cientos de personas de las comunidades Anáhuac, Juan de La Barrera, Cocuital y Emiliano Zapata, que fueron desalojados por la cercanía a la zona del siniestro.

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