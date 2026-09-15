Explosión en planta de sal de Jáltipan deja al menos tres muertos y un herido

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Explosión en Jáltipan: incendio permanece activo en PMV Minera

Una explosión e incendio en una planta de sal de Jáltipan, Veracruz, dejó de manera preliminar tres personas fallecidas y una lesionada este lunes 14 de septiembre de 2026. El incidente ocurrió en un pozo de salmuera con diésel dentro de las instalaciones de PMV Minera.

Protección Civil y Seguridad Pública de Veracruz, junto con autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan, acudieron al lugar para atender la emergencia. El área fue acordonada y se instaló un puesto de mando para coordinar los trabajos.

🚨 Explosión en planta Mexichem, Jáltipan, Veracruz.

Reportes preliminares: 2 personas fallecidas y varios heridos. Cuerpos de emergencia atienden la zona.

Información en desarrollo.#Jáltipan #Veracruz pic.twitter.com/VBslla5H8u — EfectoComunicacion (@EfectoComunica2) September 15, 2026

Explosión en Jáltipan: incendio permanece activo en PMV Minera

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio permanece activo y es atendido por los equipos de emergencia. Las autoridades mantienen restringido el acceso al sitio mientras continúan las labores.

Información difundida por el Gobierno de Veracruz señala que la explosión en Jáltipan se registró en un pozo de salmuera con diésel de la planta de sal de PMV Minera. El sitio se encuentra en la calle La Malinche, colonia Xochitanapa, camino a Agua Fría.

El @GobiernoVer informa que SSP, Protección Civil estatal y autoridades municipales atienden una explosión registrada en un pozo de salmuera con diésel en instalaciones de PMV Minera, en Jáltipan.



Más información: https://t.co/kvyZ5x7DMY pic.twitter.com/kTML6ck8rW — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) September 15, 2026

Hasta el momento, el saldo preliminar es de tres personas fallecidas y una lesionada. Esta última fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

IMSS activa protocolos tras explosión en Jáltipan

El IMSS Veracruz Sur informó que, ante la emergencia, activó de manera inmediata sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria.

La medida busca brindar atención a los pacientes que puedan ser trasladados a sus instalaciones como consecuencia del incidente.

📢 #IMSSVeracruzSur informa que ante la explosión reportada en el Municipio de #Jáltipan de Morelos, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria para brindar atencion a los pacientes que puedan llegar a nuestras instalaciones. — IMSS VERACRUZ SUR (@IMSSVERSUR1) September 15, 2026

Por su parte, las autoridades estatales indicaron que no existe población cercana al punto de la explosión y que el incidente no representa un riesgo inmediato para los habitantes de la zona.

Sin embargo, el Gobierno de Veracruz exhortó a la ciudadanía a no acercarse al lugar y permitir que los cuerpos de emergencia continúen con sus labores.

Los equipos permanecen en la planta para controlar el incendio y atender la emergencia. Las autoridades mantienen el reporte de víctimas con carácter preliminar.

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