Controlan incendio en planta de sal en Veracruz, pero sigue el fuego

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Incendio fue controlado, pero siguen las llamas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un incendio de la planta de sal fue controlado, pero aún hay fuego en el sitio por lo tanto no se han podido realizar trabajos de enfriamiento ni se tiene el dato exacto final de las personas heridas y fallecidas.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García visitó la zona cero donde se generó la explosión y luego el incendio, pero evitó manejar cifras hasta que la emergencia concluya.

“Se acaba de tener una reunión, PEMEX, PC, un Grupo multidisciplinario en este momento la situación ya está controlado, sigue la quema de combustible, no podemos dar cifra hasta que esto confluya Pc dará comunicados de acuerdo como avance, posiblemente se demore todo el día porque hay gasolina en esta zona”. Roció Nahle García, gobernadora de Veracruz

También, indicó que la mesa de atención a emergencias continúa con las fuerzas de auxilio que llegaron a brindar atención la tarde del lunes.

Habitantes fueron evacuados por incendio

Por su parte fueron tres albergues los que se instalaron para recibir a cientos de personas de las comunidades Anahua, Juan de La Barrera, Cocuital y Emiliano zapata, quienes fueron evacuados por la cercanía a la zona del siniestro.

Los pobladores han comenzado a retornar a sus viviendas mientras continúan las labores de sofocación.

“Nos evacuaron ayer, nos dijeron que nos iban a acomodar por acá hasta que se termina de quemar, está puro humo”: Marcelina Santiago, ciudadana evacuada

Petróleos Mexicanos apoya en el tema de contención del incendio, pese a que se trata de una industria particular .

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