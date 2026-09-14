Desde Veracruz llega la concha mazorca patria y la concha patria 

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Crean en Veracruz la Concha Mazorca Patria Foto: José Alor

Las Fiestas Patrias también se celebran con antojitos mexicanos y, desde Catemaco, Veracruz, llegaron la Concha Mazorca Patria y la Concha Patria, dos creaciones de pan artesanal inspiradas en los colores de México.

Detrás de estas creaciones está Juan Antonio Utrera, conocido como Don Toño, un panadero artesanal de la región de Los Tuxtlas, quien junto con su equipo creó estos panes especiales para septiembre.

Así crean la Concha Mazorca Patria en Veracruz

La tradicional concha fue transformada para incorporar los colores verde, blanco y rojo, en una propuesta que busca sumarse a las celebraciones por la Independencia de México.

“Bueno, la tradicional conchita le estamos metiendo el tricolor, el mes de la bandera en este mes”, explicó Juan Antonio Utrera.

La elaboración requiere tiempo, desde el amasado hasta el relleno y la decoración. Cada pieza es trabajada de manera artesanal para darle su forma característica.

En el caso de la Concha Mazorca Patria, el pan es decorado para simular una mazorca y sus hojas.

“Aquí estamos formando lo que es la hoja que cubre el elote, dejando un toque original; se lo colocamos y ya tiene más forma el pan”, explicó Don Toño durante el proceso de elaboración.

¿De qué está rellena la Concha Mazorca Patria?

Una de las creaciones favoritas es la concha con forma de elote, que lleva un relleno de queso crema y ralladura de naranja natural.

Ramona Molina, quien participa en la creación del pan patrio, explicó que la temática surgió como una forma de celebrar septiembre.

“Somos orgullosos mexicanos, por eso nos encantó la temática con esa decoración del mes de septiembre”, comentó.

Además de la decoración inspirada en los símbolos y colores patrios, los creadores buscan mantener sabores tradicionales en cada una de las piezas.

¿Cuánto cuestan la Concha Mazorca Patria y la Concha Patria?

Los panes patrios elaborados en Catemaco, en la región de Los Tuxtlas, tienen distintos precios según su tamaño y elaboración.

La Concha Mazorca Patria tiene un precio de 25 pesos, mientras que la Concha Patria puede costar hasta 60 pesos.

Así, esta panadería veracruzana convirtió la tradicional concha en una opción con temática mexicana para disfrutar durante las Fiestas Patrias y celebrar septiembre con sabor a pan artesanal.

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