“Estamos fuertes”: Sheinbaum destaca apoyos para 2.8 millones en Veracruz

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Sheinbaum aseguró que la 4T está fuerte. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su proyecto se mantiene fuerte pese a las críticas y “calumnias” en redes sociales y algunos medios. Durante un evento en Boca del Río, Veracruz, destacó que 2 millones 887 mil personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar en la entidad.

“Pueden calumniar en las redes, pueden decir mentiras en algunos medios, pero estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México”, afirmó Sheinbaum desde el Estadio de Béisbol “Beto Ávila”.

Sheinbaum destaca apoyos del Bienestar en Veracruz

La presidenta detalló que entre los principales programas que llegan a habitantes de Veracruz están la Pensión para Adultos Mayores, con un millón 14 mil 270 beneficiarios, y la Pensión para Personas con Discapacidad, con 161 mil 939.

También mencionó a Jóvenes Construyendo el Futuro, con 32 mil 922 beneficiarios; la Beca Benito Juárez para educación media superior, con 268 mil 424 estudiantes, y los programas de Fertilizantes Gratuitos y Producción para el Bienestar.

¿Qué obras anunció Sheinbaum para Veracruz?

Durante su visita, Sheinbaum también habló de obras y proyectos para Veracruz. Entre ellos están:

Modernización del Puerto de Veracruz

Conservación de carreteras federales

La construcción de Caminos Artesanales

También destacó los avances de la Autopista Cardel-Laguna Verde, un nuevo acueducto para Coatzacoalcos y proyectos para mejorar los accesos al puerto de Veracruz y a Coatzacoalcos.

La presidenta agregó que se trabaja en la recuperación de viviendas y caminos afectados por las lluvias atípicas de 2025.

En materia de vivienda, informó sobre el inicio de la construcción de 107 mil 675 Viviendas para el Bienestar y la reestructuración de créditos considerados impagables, en beneficio de 220 mil 700 familias.

Sheinbaum anuncia mil 300 consultorios del IMSS Bienestar

Uno de los anuncios relacionados con salud fue la construcción de mil 300 nuevos consultorios del IMSS Bienestar.

De acuerdo con Sheinbaum, las obras se realizarán entre octubre y diciembre de 2026, con la meta de que los consultorios comiencen a operar en enero de 2027.

La presidenta también mencionó nuevos hospitales y obras de salud, entre ellos un Hospital de Salud Mental en Orizaba, un Hospital Infantil en Coatzacoalcos y el Hospital Comunitario de Nautla.

Sheinbaum reconoce a maestros por resultados de PISA

Durante el evento, la mandataria también defendió el papel de la escuela pública y reconoció a las maestras y maestros del país.

“México es de los pocos países en los que no hay grandes diferencias entre los lugares de mayores carencias económicas y los lugares más favorecidos. Es decir, la escuela pública es de lo mejor que tiene nuestro país gracias a las maestras y los maestros de México, al magisterio nacional”, resaltó.

La gobernadora Rocío Nahle agradeció a Sheinbaum por los apoyos destinados a Veracruz durante el último año, principalmente en salud, educación y finanzas.

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