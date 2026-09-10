“Si no quieren operar, no operen”, responde coordinador de IMSS-Bienestar en Veracruz ante falta de insumos

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Médicos y Enfermeras piden insumos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Médicos y enfermeras residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz denunciaron la falta de insumos para realizar procedimientos médicos y difundieron un video en el que el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, responde a sus reclamos con la frase: “Si no quieren operar, no operen”.

📷📷📷Extra, extra: Una porquería de funcionario federal Roberto Ramos Alor, coordinador general del IMSS Bienestar Veracruz. Vean este video. Exigimos su inmediata renuncia por el bien de los veracruzanos. @IMSS_Bienestar @Claudiashein @rocionahle @ASF_Mexico pic.twitter.com/irZxPK3FbU — Claudia Guerrero Martínez ® (@cguerreromtz) September 10, 2026

La grabación corresponde a una reunión entre personal médico y autoridades del sistema de salud, en la que los trabajadores solicitaron información sobre la llegada de material necesario para continuar con cirugías y otros procedimientos.

Reclaman retrasos en insumos y cirugías

Durante el encuentro, una médica cuestionó la falta de una fecha concreta para resolver el desabasto y preguntó qué respuesta debían dar a pacientes que continúan esperando una intervención quirúrgica.

En respuesta, Ramos Alor señaló que ya se trabajaba en un calendario de abastecimiento y posteriormente respondió:

“Si usted no quiere operar y no participar, pues no opere. No opere, sencillamente, porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar. No opere”.

La declaración provocó nuevas intervenciones por parte del personal médico.

También hubo referencias a las evaluaciones de residentes

En otro momento de la reunión, una residente planteó las dificultades para avanzar en su formación profesional debido a la falta de recursos médicos.

Al responder, el funcionario recordó que los médicos residentes dependen de los procesos de evaluación de la institución.

“Usted es residente y depende de la institución, de la dirección de enseñanza e investigación. Y su evaluación depende de nosotros”.

Las declaraciones quedaron registradas en el video difundido posteriormente por integrantes del hospital.

Piden que las autoridades informen a los pacientes

Tras el intercambio, la médica representante de los residentes pidió que las autoridades comuniquen directamente a la población los plazos previstos para resolver el problema de abastecimiento.

Según expresó, son los médicos y enfermeras quienes enfrentan diariamente los cuestionamientos de pacientes que esperan atención.

“Nos gustaría también que ustedes, así como hacen informes, informaran también a la población que en tanto tiempo habrá respuesta y no dejar ese cargo más a nosotros, quienes somos los que dan la cara ante los pacientes”.

Persisten denuncias por falta de material

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz ha sido señalado en distintos momentos por trabajadores de la salud debido a carencias de medicamentos, equipo e insumos para la atención médica.

En esta ocasión, los residentes sostienen que la falta de material afecta la realización de procedimientos y la formación académica de médicos en especialización, mientras esperan que se concrete el abastecimiento anunciado por las autoridades.

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