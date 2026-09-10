Médicos de hospital en Veracruz trabajan bajo protesta por falta de insumos

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Médicos en Veracruz protestan por falta de insumos. Foto: Cuartoscuro

Personal médico y de enfermería del Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio”, en Xalapa, Veracruz, trabaja bajo protesta para denunciar la falta de medicamentos, insumos, materiales y personal especializado en hospitales administrados por el IMSS-Bienestar.

El miércoles 9 de septiembre, trabajadores del sector salud del hospital colocaron lonas en distintas áreas de las instalaciones para expresar su inconformidad y señalar que las carencias afectan directamente la atención de los pacientes.

Los trabajadores también advirtieron que el problema no se limita a la falta de medicamentos y material de curación, pues señalaron la necesidad de contar con personal médico especializado y de enfermería suficiente para garantizar el funcionamiento adecuado del hospital.

😞😞😞Extra, extra: A nombre de todos los trabajadores del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, publicamos esta carta dirigida a la opinión pública, aportando datos terribles sobre la situación que enfrenta el cuerpo médico, enfermeras y trabajadores en este hospital de… pic.twitter.com/PvWSdJXfI5 — Claudia Guerrero Martínez ® (@cguerreromtz) September 9, 2026

Personal del Centro de Alta Especialidad denuncia falta de insumos

En el documento difundido por los trabajadores, el personal adscrito al Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio Nájera” solicitó que se destine al estado de Veracruz el presupuesto en materia de salud que, señalan, legalmente corresponde a la entidad.

Los inconformes señalaron que actualmente existen deficiencias en materia de insumos, infraestructura y equipo, situación que, desde su perspectiva, afecta la operación de los servicios médicos.

“Actualmente el sistema de salud en el estado está colapsado, sin insumos, infraestructura y equipo en general”.

Los trabajadores relacionaron estas carencias con las necesidades que, aseguran, han sido reportadas en distintos puntos del estado y cuestionaron las acciones implementadas para atender la situación.

En su pronunciamiento también señalaron que la adquisición de medicamentos y material de curación representa solamente una parte de las necesidades que enfrenta diariamente el hospital.

Trabajadores piden recursos para mejorar atención médica

El personal destacó la trayectoria del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” y su papel como hospital escuela, al señalar que en sus instalaciones se han formado especialistas que posteriormente se han incorporado al sector salud.

Asimismo, resaltaron que el centro atiende a pacientes de alta especialidad y lo calificaron como un referente hospitalario para la región sureste del país.

Ante este panorama, los trabajadores responsabilizaron al Gobierno de Veracruz y al Congreso estatal por las condiciones que, aseguran, prevalecen en materia de insumos, infraestructura y equipo en el sector salud de la entidad.

¿Qué solicitan los trabajadores del hospital de Veracruz?

El personal solicitó que los recursos destinados a salud sean utilizados para atender las necesidades que enfrentan en sus actividades cotidianas.

Entre sus principales demandas se encuentran:

Medicamentos para la atención de pacientes

para la atención de pacientes Material de curación e insumos médicos

Instrumental y equipo para las labores hospitalarias

para las labores hospitalarias Mejoras en la infraestructura

Incorporación de personal médico especializado

Mayor disponibilidad de personal de enfermería

Los trabajadores señalaron que estas condiciones son necesarias para ejercer su profesión y garantizar una adecuada atención a los pacientes.

Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” trabaja bajo protesta

A través de su pronunciamiento, el personal comunicó a la sociedad que comenzó a trabajar “bajo protesta”, mientras espera que se destinen recursos para la adquisición de insumos, materiales, instrumental y otros elementos necesarios para el funcionamiento del hospital.

Los trabajadores indicaron que su postura tiene como objetivo exigir condiciones adecuadas para brindar atención médica tanto a pacientes de Veracruz como a personas provenientes de otras entidades.

El documento fue firmado por personal que labora en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, ubicado en Xalapa, Veracruz.

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