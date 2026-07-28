Festival del Pambazo Orizaba 2026 celebrará con gastronomía, artesanías y cultura

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Festival del Pambazo Orizaba 2026 reunirá sabores de Veracruz. Foto: Shutterstock

El Festival del Pambazo Orizaba 2026 recordará la historia de este tradicional pan veracruzano. La tercera edición del festival gastronómico reunirá a expositores de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Jalisco con una oferta de platillos, artesanías y actividades culturales del 31 de julio al 2 de agosto.

Pambazo de Orizaba: la historia del pan inspirado en el Pico de Orizaba

El chef creó un bollo redondo al que realizó una elevación en la parte superior para representar el pico de la montaña y agregó harina para simular la nieve del Pico de Orizaba.

El pan habría sido conocido inicialmente como “El Capricho de la Reina” y, con el paso del tiempo, adoptó el nombre de pambazo.

La reina del evento, Majo Suárez, será la encargada de compartir con los asistentes la historia relacionada con el supuesto origen de este pan y su vínculo con la visita de Carlota de Habsburgo.

Festival del Pambazo Orizaba 2026 reunirá gastronomía y artesanías

La tercera edición del Festival del Pambazo contará con la participación de alrededor de 30 expositores gastronómicos y artesanales provenientes de estados como Puebla, Oaxaca, Veracruz y Jalisco.

En la zona gastronómica, los visitantes podrán encontrar distintas versiones del pambazo, desde la preparación tradicional con frijoles, queso y mayonesa, hasta opciones con diferentes tipos de carne, longaniza y verduras como lechuga y cebolla.

Además de la oferta culinaria, el festival contará con un espacio dedicado a productos artesanales, donde se exhibirán piezas de barro negro, variedades de mezcal, bordados hechos a mano y otros productos elaborados por artesanos.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Pambazo en Orizaba?

El Festival del Pambazo Orizaba 2026 se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en la Plaza Bicentenario de Orizaba, ubicada en Oriente 6.

Las actividades iniciarán desde las 11:00 horas y el acceso será gratuito para los asistentes. Durante los tres días del evento, las actividades concluirán a las 21:00 horas, con una programación que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento para visitantes y familias.

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