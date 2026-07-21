Macabro hallazgo en Veracruz: encuentran al menos cinco cuerpos junto a la autopista Orizaba-Puebla

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Hallan cinco cuerpos en bolsas sobre la autopista Orizaba-Puebla. Foto: Cuartoscuro

Al menos cinco cuerpos, que se encontraban en bolsas, fueron localizados en los kilómetros 265 y 252 de la autopista Orizaba-Puebla, en Veracruz.

Cuatro cuerpos fueron localizados cerca de la curva de El Pocito

El primer hallazgo se registró en el kilómetro 265, después de la curva conocida como El Pocito, donde las autoridades localizaron cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición, envueltos en bolsas negras.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para acordonar la zona conforme al protocolo de cadena de custodia, realizar las diligencias ministeriales y ordenar el levantamiento de los cuerpos.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Orizaba, donde permanecen en calidad de no identificados.

Localizan cinco cuerpos sobre la autopista Puebla-Orizaba en los límites de Puebla y Veracruz https://t.co/uMpKGrxtDT — Cancerbero Real (@cancerbero_real) July 21, 2026

Localizan un quinto cuerpo en Maltrata

Minutos después, corporaciones de seguridad recibieron un segundo reporte sobre otro hallazgo en el kilómetro 252 de la misma autopista, a la altura del municipio de Maltrata.

En ese punto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Naval, Guardia Nacional División Carreteras y Protección Civil confirmaron la localización de un quinto cuerpo, también envuelto en bolsas negras y en avanzado estado de descomposición.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado la identidad de las víctimas ni las posibles causas de muerte.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos hechos y determinar si existe relación entre los dos hallazgos registrados sobre la autopista Orizaba-Puebla.

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