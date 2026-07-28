Apagón en Veracruz desata protestas y enfrentamientos en Coatzacoalcos

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Cortes de luz desatan protesta en Veracruz. Foto: José Alor

Apagones de más de 12 horas, registrados durante varios días en la zona poniente de Coatzacoalcos, Veracruz, provocaron protestas de ciudadanos que terminaron en una confrontación con la Policía Municipal, cuyos elementos intentaban liberar los carriles bloqueados durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Bloqueo en carretera Lomas de Barrillas hacia Ciudad Olmeca

Pobladores hartos de los cortes de energía eléctrica decidieron bloquear la carretera Lomas de Barrillas hacia Ciudad Olmeca para exigir la presencia de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y restablecer la luz.

El bloqueo provocó la molestia de cientos de conductores y el arribo de elementos de la Policía Municipal para intentar abrir los carriles afectados; sin embargo, esto generó un conato de violencia y confrontación con mujeres que se dijeron de palabras y hubo empujones con los uniformados.

Cortes de luz continúan pese a restablecimiento momentáneo

La protesta culminó porque en esos momentos llegó la energía eléctrica y la población levantó el bloqueo. Sin embargo, no pasó ni una hora y nuevamente la energía se cortó y no se restableció toda la noche y mañana de este martes.

Pobladores no descartan movilizaciones este día debido a la falta de energía eléctrica y a la pérdida de enseres domésticos y comida.

Vecinos denuncian apagones hasta tres veces por semana

Estos cortes de energía eléctrica no son programados, se trata de apagones por la falta de mantenimiento en los transformadores y el alto consumo de luz ante colonias habitadas por miles de personas. La falta de luz se registra hasta tres veces por semana y pueden llegar hasta las 24 horas.

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